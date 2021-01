Les films réalisés par des femmes domineront-ils le cinéma dans les deux prochaines années? Nous le savons. La question de l’inclusion et de la visibilité n’est pas préférée par une grande partie du public. Ces dernières années, le débat sur la représentativité dans la Mecque du cinéma a toutes sortes de questions sur l’intégrité des histoires et la valeur du talent. Surtout quand les deux semblent être mesurés selon le sexe et l’appartenance ethnique. C’est comme ça? Ou est-ce résistance aux changements inévitables?

Il n’y a toujours pas de réponse concrète à ces points sensibles et aux films réalisés par des femmes. Mais au-delà des discussions politiques et commerciales, il y a un fait certain: le parcours des femmes vers le fauteuil de réalisatrice ça a été lent et laborieux. Beaucoup plus aujourd’hui, et certainement à court et moyen terme, lorsque les conséquences de la pandémie affectent la viabilité des projets. Qu’est-ce qui sortira en salles? Avec quels projets les studios choisiront-ils de prendre des risques?

Les années suivantes Arrêt 2020 sera déterminants pour vérifier la viabilité de l’industrie cinématographique comme nous le savons. En particulier, après que plusieurs studios ont pris des mesures pour protéger leurs premières des débâcles au box-office ou des reports successifs qui les ont rendus intempestifs.

Désormais, les films qui arrivent sur grand écran, si l’ouverture des salles est entièrement normalisée, devront passer par un long processus de sélection, quelque chose qui affecte les films réalisés par des femmes.

Seuls ceux qui sont un pari sûr du profit et qui ont suffisamment de poids auprès du public pour les ramener au siège, auront l’occasion de se projeter. Le reste sera à l’étude pour les investissements et leur possibilité de devenir des hits modérés sur les plateformes de streaming.

Dans quelle mesure ce scénario affecte-t-il les administrateurs qui ne sont pas reconnus, qui ont des antécédents ou qui appartiennent à des minorités? Il s’agit de une question débattue depuis quelques mois à voix basse. Après tout, un nombre considérable de productrices appartiennent à des femmes, des Afro-Américains et d’autres groupes qui aspirent à une plus grande représentation. L’effet a eu comme conséquence immédiate une plus grande inclusion à l’écran et une variété de petits projets avec une plus grande diversité d’histoires. Mais dans le cadre de la nouvelle stratégie commerciale qui cherche à récupérer le muscle du cinéma d’une manière ou d’une autre, cet effort pourrait être réduit. Ou est-ce suffisant pour avoir provoqué un changement considérable?

Mort et cinéma: le pouvoir dans l’ombre

En fait, malgré ce qui précède, la liste des déclencheurs de porte comprend une bonne quantité de prénoms féminins. Ceci, en raison de diverses circonstances qui pendant cinq ans, favorise la première de films réalisés par des femmes et des noms à des postes clés à Hollywood.

Deux des réalisateurs qui sortiront des films dans les deux prochaines années réaliseront plus d’un film (comme c’est le cas avec Chloé Zhao et Nia DaCosta), tandis que les autres en Domee Shi, qui sera en charge du long métrage PIXAR Turning Red en 2022 , travaille toujours sur la production de leurs projets respectifs sans avoir la certitude de réussir sur grand écran.

Un cas particulier est celui de Lana Wachowski, qui a reçu des éloges considérables de Warner dans la publicité pour The Matrix 4. Le film aura le curieux honneur d’être l’un des titres de la stratégie controversée de l’entreprise consistant à publier simultanément ses grands projets en le cinéma et sa plateforme de streaming.

D’autre part, c’est la fenêtre des festivals, qui cette année devra appel aux films déjà tournés, même s’ils dépassent le temps de convocation.

Cela pourrait permettre à des films réalisés par des femmes déjà achevés et archivés à partir de 2020 de sortir, apportant une renommée à leurs réalisateurs respectifs.

Enfin, les plateformes de streaming pourrait profiter des gros paris studios des années précédentes, à ajouter à leurs catalogues et listes de créations de catégories. Netflix et Prime Video ont montré que la nouvelle stratégie peut bénéficier aux films dans leur diffusion et leur marketing; de l’alliance de Blumhouse avec APV au sauvetage des productions de grands réalisateurs de Netflix.

Sous ce panorama, la liste des films réalisés par des femmes est très variée mais surtout, avec un énorme potentiel de succès malgré l’incertitude actuelle. Nous vous laissons la liste ci-dessous:

Films réalisés par des femmes en 2021

Paramount Pictures:

Chance par Peggy Holmes. Date de sortie: 18 février 2022 (Apple TV +)

-Spellbound, par Vicky Jenson. Date de sortie: 11 novembre 2022 (Apple TV +)

Sony Pictures Entertainment et Sony Pictures Classics:

Cendrillon par Kay Cannon. Date de sortie: 5 février 2021. Jennifer Kluska’s Hotel Transylvania 4. Date de sortie: 6 août 2021. Le rossignol de Melanie Laurent. Date de sortie: 22 décembre 2021. Je te porte avec moi de Heidi Ewing. Date de sortie: au printemps 2021.

Photos des studios et des projecteurs du XXe siècle

Nomadland par Chloé Zhao. Date de sortie: 19 février 2021

Images universelles et fonctions de mise au point

Atterrir par Robin Wright. Date de sortie: 12 février 2021. * Marry Me ”de Kat Coiro. Date de sortie: 14 mai 2021. Spirit Untamed, par Elaine Bogan. Date de sortie: 4 juin 2021. Candyman, par Nia DaCosta. Date de sortie: 27 août 2021. Wolf, par Nathalie Biancheri. Date de sortie: en 2021 ou 2022.

Images de Walt Disney / Buena Vista

Flora et Ulysses, par Lena Khan. Date de sortie: 19 février 2021 (Disney +) Black Widow de Cate Shortland. Date de sortie: 7 mai 2021 Les éternels de Chloé Zhao. Date de sortie: 5 novembre 2021 Encanto, par Charise Castro Smith. Date de sortie: 24 novembre 2021 Turning Red, par Domee She. Date de sortie: 11 mars 2022 Captain Marvel II, par Nia DaCosta. Date de sortie: 11 novembre 2022

Warner Bros.

Réminiscence par Lisa Joy. Date de sortie: 16 avril 2021 (En salles et sur HBO Max) The Matrix 4, de Lana Wachowski. Date de sortie: 22 décembre 2021 (en salles et sur HBO Max)

L’article 2021 sera l’année des films réalisés par des femmes publiés en Hypertexte.