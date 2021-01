En début d’année, on craignait que les marques réduisent définitivement leurs dépenses publicitaires sur les réseaux sociaux d’ici 2020

En raison de la transition vers le travail à domicile et de la fin de la vie nocturne, les utilisateurs s’endorment plus tôt mais se réveillent plus tôt

Cela signifie que l’heure principale de connexion a cessé d’être le soir et est devenue le matin

Depuis avant la pandémie, les médias sociaux étaient un canal très important pour tous les annonceurs. Mais en 2020, ils ont vraiment explosé en tant que priorité budgétaire. Selon Statista, les dépenses totales des marques dans ces médias devraient totaliser plus de 96 mille 663 millions de dollars (millions de dollars). Et au cours des derniers mois, il y a eu de nombreux exemples pratiques de sa grande importance, provenant de Halls, Apple et Facebook.

Il est clair que cette tendance se poursuivra tout au long de cette nouvelle sortie 2021. Et c’est quelque chose que les marques devraient prendre en compte pour concevoir et améliorer leurs stratégies au sein des réseaux sociaux. À ce stade du jeu, toutes les entreprises doivent être très claires sur la manière dont leurs implémentations seront pour cette année. Mais parmi ceux qui ont encore des doutes, ces 21 informations fournies par Socialbakers pourraient aider à éclairer la voie:

Six statistiques générales sur les réseaux sociaux

Dans un premier temps, il est important de mentionner que les dépenses mondiales consacrées à ces chaînes ont augmenté de 30% par rapport à 2019. Cela est largement dû au fait que le public a également passé beaucoup plus de temps sur ces chaînes. Au cours des premières heures de la journée, il a été constaté que les heures de connexion moyennes des gens doublaient. En Amérique du Nord, ces phénomènes se sont traduits par une augmentation de la portée des efforts de 135% par an.

Notamment, les marques semblent encore avoir du mal à interagir assez rapidement avec les utilisateurs. En moyenne, au sein de Facebook, il a fallu une heure et 56 minutes aux marques pour répondre aux utilisateurs. Notamment, parmi les leaders de l’industrie, l’audience d’Instagram était 35% plus grande que sa sœur aînée. Et si une stagnation du marketing d’influence est signalée, elle a encore augmenté par rapport à 2019.

Huit faits sur les plateformes

En ligne avec l’année la plus bénéfique pour les médias sociaux de l’histoire récente, les revenus de Facebook ont ​​atteint le plus haut niveau de toute son existence en 2020. Ceci, en partie, dû au fait que les dépenses de commerce électronique sur ce site ont augmenté 57 pour cent. Pinterest, pour sa part, a été la plateforme qui a enregistré la croissance la plus rapide du marché. Et cela, ainsi que le réseau principal de Zuckerberg et Twitter continuent d’ajouter de nouveaux utilisateurs actifs.

Un autre record frappant dans l’industrie des médias sociaux est que TikTok a réussi à dépasser les 100 millions de téléchargements en un seul mois. Malheureusement pour le marché, le film Netflix The Social Dilemma aurait été regardé par 38 millions d’utilisateurs. Les autres rivaux cruciaux du secteur étaient Twitch et Fortnite. Le premier a ajouté 4,74 milliards d’heures de vidéo au troisième trimestre, tandis que le second en a rassemblé 27,7 millions au concert de Travis Scott.

Sept prévisions pour les médias sociaux en 2021

Dans ce contexte, l’avenir du marché semble prometteur. Le commerce social aux États-Unis (US) devrait croître de 35% d’ici 2021 par rapport à l’année dernière. En outre, il est prévu que les spécialistes du marketing se concentrent davantage sur l’expérience client, y compris sur les réseaux sociaux, au cours des cinq prochaines années. D’autre part, il y a une attente claire du public sur le sujet de la réalité augmentée (RA). D’autres initiatives avec cette technologie seront nécessaires à l’avenir.

Le nombre d’interactions numériques au sein du service client devrait également augmenter de 40% en 2021, y compris sur les réseaux sociaux. Les podcasts continueront de croître, attirant 1 milliard de dollars de dépenses publicitaires pour cette année. De plus, Google estime que six annonces programmatiques sur 10 disparaîtront au cours des prochains mois. Et dans l’année, le temps de connexion quotidien sur mobile sera de quatre heures six minutes.