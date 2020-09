Le Consortium Unicode, chargé de standardiser les caractères et émoticônes que nous utilisons sur les plateformes en ligne, a annoncé création de 217 nouveaux emojis. Tous font partie de la version Emoji 13.1.

Parmi les nouvelles émoticônes set comprend un cœur en feu, une tête dans les nuages ​​et une femme avec une barbe. Sont également inclus des versions avec des tons de peau différents des deux emojis qu’Unicode a ajoutés à la liste dans les versions précédentes.

C’est un mystère, oui, quand ces nouvelles émoticônes seront implémentées sur les plateformes technologies que nous utilisons tous les jours. Il est toutefois possible que des entreprises telles que WhatsApp, Apple, Google, Microsoft et Samsung ne les intègrent pas dans leurs plates-formes respectives avant l’année prochaine.

Selon Emojipedia, le lancement de la prochaine grande version est prévu pour la fin de 2021, bien que sa mise en œuvre se produira probablement en 2022. Son nom est Emoji 14.0, en principe, il augmentera considérablement le catalogue des emojis disponibles.

L’apparence des Emojis dépendra de la plate-forme

Le Consortium Unicode se charge de sélectionner les emojis qui sont périodiquement ajoutés à la liste. Cependant, chaque entreprise peut mettre en œuvre la conception qu’elle juge appropriée. Pour cette raison, les émoticônes ont souvent un aspect différent sur iOS, Windows, Twitter, WhatsApp et Android.

L’exemple le plus éclairant – et probablement le plus récent – est celui avec l’émoticône représentant une arme à feu. Alors qu’Apple le représentait avec un pistolet à eau, Facebook et Google présentaient un vrai pistolet. Peu de temps après, les deux sociétés ont opté pour un design similaire à celui d’Apple.