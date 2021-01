Le monde des écouteurs «vraiment sans fil», que les marques promeuvent sous le sigle TWS, continue de se remplir de propositions intéressantes au fil des semaines. Le pari pour L’audio Bluetooth est plus qu’une tendance naissante et rare est le projet de marque qui n’a pas au moins une alternative dans son catalogue d’appareils et d’accessoires.

Le dernier à s’arrêter est Anker, une entreprise connue dans le monde entier pour ses batteries portables mais qui met également des écouteurs à la disposition de ses utilisateurs. En effet, la firme a renouvelé sa série Liberty Air et présenté, au CES de Las Vegas, le nouvel Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro avec suppression active du bruit.

26 heures de lecture et suppression du bruit personnalisable

Anker lance son nouveau Soundcore Liberty Air 2 Pro avec l’une des fonctionnalités les plus demandées du moment dans ce type d’écouteurs: la suppression active du bruit. Ceci est réalisé avec trois microphones par écouteur, deux d’entre eux pointant vers l’extérieur et un autre vers l’intérieur de l’oreille afin de faire les calculs nécessaires pour atténuer le bruit ambiant.

Cette annulation du bruit arrive réglée sur quatre modes différents, avec différents degrés d’atténuation. Il est disponible dans un mode transport, un mode extérieur, un mode intérieur et un mode transparence qui est subdivisé en un mode pour répondre uniquement aux voix et un autre pour répondre à tous les sons extérieurs.

Haut-parleurs de 11 mm, quatre modes de suppression du bruit et jusqu’à 26 heures d’autonomie avec une charge rapide

En plus de cela, le Liberty Air 2 Pro a HearID 2.0 associé à son application, ce qui permet d’égaliser les écouteurs individuellement pour chaque utilisateur qui va les utiliser. Tout cela couplé à un égaliseur avancé et certains Pilotes de 11 mm Construit de dix nano-couches durcies qui, selon Anker, permettent au son d’atteindre les oreilles avec les fréquences nécessaires pour sonner comme un son de studio.

Les Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro ont jusqu’à 7 heures d’autonomie par charge et jusqu’à 26 heures au total y compris les frais supplémentaires de votre étui de transport. Cet étui peut être chargé via un câble USB Type-C ainsi que sans fil, et offre une charge rapide qui injecte trois heures de lecture dans le casque en seulement 15 minutes.

Quatre couleurs pour l’Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro

Les nouveaux écouteurs Anker TWS sont compatibles avec iOS et Android grâce à leur Bluetooth 5.0 et seront disponibles en quatre couleurs: noir onyx, blanc titane, bleu saphir et rose cristal. Le prix de départ recommandé de la marque est 129,99 $ pour les Etats-Unis et nous attendons de connaître son prix pour l’Europe.

