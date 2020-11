À ces prix, vous n’aurez pas d’autre choix que de vous en procurer un.

Cherchez-vous un bon appareil photo proposé? Ces 3 appareils photo Sony ont considérablement baissé leur prix. C’est votre chance d’en obtenir un. Sony est une entreprise de fabrication qui ne déçoit jamais sur ce marché.

Savoir plus: Sony DSC-RX100 Savoir plus: Sony Alpha 6000 Savoir plus: Sony Alpha 6100

3 caméras de haute qualité pour débuter votre carrière de photographe professionnel ou débuter dans la vie du videoblogger ou streamer.

Sony Alpha 6100: L’un des meilleurs appareils photo Sony EVIL baisse son prix de près de 300 € pour le Black Friday. Avec cette offre, vous obtenez un appareil photo avec une mise au point automatique rapide de 0,02 s, une mise au point automatique Eye AF, un enregistrement vidéo 4K, un écran inclinable et un puissant objectif zoom de base 16-50 mm f / 3,5-5,6. Savoir plus: Sony Alpha 6100Sony Alpha 6000– La version antérieure au Sony Alpha 6100 est l’une des meilleures options pour ce prix. Il prend des photos à 24,3 mégapixels, dispose d’une connexion WiFi, comprend un objectif 16-50 mm f / 3,4-5,6, dispose d’un écran tactile de 3 pouces et enregistre des vidéos en 1080p. Savoir plus: Sony Alpha 6000Sony DSC-RX100: l’un des meilleurs appareils photo compacts du marché. Prenez des photos jusqu’à 20,1 mégapixels grâce à son capteur CMOS Exmor R 1.0. Il dispose d’un zoom 28-100 très puissant et d’une optique 3,6x. Son écran LCD de 3 pouces et sa stabilisation d’image avancée en font un choix parfait pour le photographe débutant. Savoir plus: Sony DSC-RX100

Ce sont 3 des meilleures options disponibles actuellement chez le fabricant japonais, et avec une succulente remise. Irréversible.

Savoir plus: Les 6 meilleurs mobiles bon marché (100 euros ou moins) à offrir à Noël