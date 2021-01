Avec l’arrivée de Dragon Ball Super Les guerriers Z ont pu rencontrer de nouveaux ennemis, le premier d’entre eux était Freeza qui à son tour a amené un Saiyan légendaire oublié dans la saga Z: Broly. Cependant, cette version de Broly est très différente de ce que nous avons pu voir dans Dragon Ball Z, cependant, nous allons vous révéler 3 secrets sur le corps de ce Saiyan exilé que vous ne connaissiez pas.

Tant la version de Dragon Ball Z que celle de Dragon Ball Super, Broly est contrôlé par son père avec une certaine technologie pour limiter le pouvoir et la colère du Saiyan. Sans contrôle sur Broly, la colère absorbe complètement son être devenant indompté.

Et ce premier point nous rapproche du second aspect, La surtension de Broly vient de la colère. Plus Broly ressent de la colère, plus il sera incontrôlé et donc plus il obtiendra de pouvoir. Cela a été clairement vu dans les deux films, où un événement complètement incontrôlé son être, le faisant dépasser les limites de la phase Super Saiyan, étant quelque chose de jamais vu par le reste de cette race de guerriers.

Enfin, la phase que Broly atteint, et pour laquelle il est reconnu, grâce à la colère est Super Saiyan Legendary, qui n’est ni rumeur ni légende. Si avec les premières phases de colère il pouvait rivaliser avec Vegeta et Goku, en même temps, dans cette phase l’indomptable Saiyan perd le contrôle total de ses facultés, perdant la couleur de ses yeux et augmentant jusqu’à 9 fois sa taille corporelle.

