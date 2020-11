Enregistrez chacune de vos aventures avec ces caméras sportives, elles arrivent préparées à tout.

Ongle caméra de sport il peut être le meilleur compagnon pour les plus aventureux. Ils arrivent avec des protections qui leur permettent de survivre aux pires scénarios pendant l’enregistrement sans interférer avec vos activités.

Nous vous apportons 3 caméras d’action qui peuvent être les vôtres à prix réduit ce Cyber ​​Monday. Enregistrez en 4K chacune de vos aventures, même sous-marines, vous pouvez les immerger jusqu’à 40 mètres sans aucun souci.

Victure AC940 – Cet appareil photo intègre un capteur de 20 mégapixels capable d’enregistrer des vidéos en résolution 4K et 60 ips. De plus, il arrive avec un angle de vue qui atteint 170 degrés et vous pouvez le submerger jusqu’à 40 mètres sous l’eau sans préoccupations. Savoir plus: Victure AC940DJI Osmo Action: la caméra de sport DJI est livrée avec un double écran qui vous aidera à garder la photo pendant l’enregistrement. Il est capable de enregistrer des vidéos en résolution 4K et avec HDR. Vous pouvez également prendre des photos avec votre Capteur 12 mégapixels. porteront une profondeur maximale de 11 mètres. Savoir plus: DJI Osmo Action Olympus Tough TG-6: avec lui, vous pouvez enregistrer Vidéo 4K, aussi à certains non négligeables 120 images par seconde. Ce n’est pas un appareil photo de sport à utiliser, en fait il a la forme d’un appareil photo compact traditionnel, mais il est livré avec des protections qui ils vous permettront de l’utiliser dans des conditions défavorables et sans soucis. Savoir plus: Olympus Tough TG-6 Savoir plus: Jetez vraiment la maison par la fenêtre le Cyber ​​Monday avec ces 5 terminaux