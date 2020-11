Si vous faites partie de ceux ils aiment la musique et le bon son, pour ceux qui s’assoient pendant leur temps libre pour écouter des chansons, un bon film ou une bonne bande son, ces écouteurs sans fil à prix réduit Semaine du vendredi noir ils vont aimer … et beaucoup.

Savoir plus: JBL Tune 120

Savoir plus: Bose SoundLink II

Savoir plus: Sony WH-CH700NB

Ils sont tous de grande qualité et ils ne déçoivent pas, aussi bien ceux en forme de serre-tête que ceux totalement sans fil.

JBL Tune 120: casque avec la technologie JBL Pure Bass Sound, pour des basses beaucoup plus profondes. De plus, sa batterie lui confère une autonomie jusqu’à 16 heures (4 heures sur une seule charge). Disponible en blanc ou noir.

Savoir plus: JBL Tune 120

Bose SoundLink II: écouteurs bluetooth supra-auriculaires avec microphone intégré. Votre batterie nous donne jusqu’à 15 heures de fonctionnement sur une seule charge. Sa fonction NFC vous permet de les connecter en quelques secondes à votre appareil émetteur.

Savoir plus: Bose SoundLink II

Sony WH-CH700NB– Les écouteurs Sony offrent une suppression du bruit, une connexion Bluetooth et NFC. Votre batterie vous donnera jusqu’à 35 heures d’autonomie, Un dernier. De plus, grâce à son microphone intégré, vous pouvez passer des appels sans utiliser votre mobile. Disponible en 3 couleurs.

Savoir plus: Sony WH-CH700NB

Des opportunités comme celle-ci ne se répètent pas beaucoup tout au long de l’année. Ne doutes pas pour obtenir l’un de ces magnifiques écouteurs à prix réduit Temps limité.

Savoir plus: Les 6 meilleurs mobiles bon marché (100 euros ou moins) à offrir aux offres de Noël

Meilleurs téléphones de qualité-prix

Jeux Android gratuits

Entrez Explica.co pour lire l’article complet

Vous pouvez nous rejoindre sur Twitter, Facebook

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube!

Publié récemment sur Explica.coOnePlus Nord N10 5G, analyse: OnePlus marche vers le nord avec 5G et Snapdragon 690 Ce sont les marques qui vont sauter dans le train des téléphones pliables en 2021OnePlus Buds Z, analyse: plus pour moins OPPO Reno 4 Pro 5G, analyse: un mobile qui donnera beaucoup de discussions Voulez-vous acheter un téléphone portable pas cher? Nous vous apportons les conseils clés pour un achat parfaitPOCO X3 NFC, analyse: on ne peut pas dire non pour 200 euros LG Velvet, analyse: design premium, performances remarquables et un prix pour toutes les pochesLG Wing, analyse: il ne suffit pas d’être spécial

Les écouteurs bluetooth 3 entrées avec son «pro» en solde: le tout avec une réduction de 50%! a été publié pour la première fois sur Explica.co.