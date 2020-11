Vous envisagez d’acheter un mobile 5G? Lisez d’abord nos conseils.

Écrit par Carlos Rubio Mazas

Avec la fin de 2020, il est temps de vous poser la question suivante: Est-il temps d’acheter un nouveau smartphone avec la 5G?

Il est vrai que la 5G est appelée à être la technologie du futur et malgré le fait que dans certains pays comme l’Espagne, les résultats ne sont toujours pas aussi souhaités, il ne fait aucun doute que plus tôt nous adopterons la 5G, mieux ce sera pour tout le monde.

Mais, Que dois-je prendre en compte lors de l’achat d’un nouveau terminal mobile 5G? Nous allons vous donner quelques conseils.

Choisir le téléphone 5G idéal

De toute évidence, pour utiliser la technologie 5G, nous devons avoir un appareil compatible en notre possession. Pratiquement tous les téléphones haut de gamme sortis cette année l’ont.Donc, si nous sommes utilisateurs d’appareils premium, nous n’aurons plus qu’à choisir l’appareil que nous aimons le plus, mais il n’en va pas de même avec les smartphones milieu de gamme et / ou bas de gamme.

Dans le cas où vous n’êtes pas intéressé par la 5G, rien ne se passe, mais si vous souhaitez l’utiliser dans un proche avenir, soyez très prudent lors du choix d’un nouveau smartphone.

Malheureusement, la gamme de téléphones 5G dans ces gammes est quelque peu limitée bien qu’il existe quelques options.

Ce qu’il faut garder à l’esprit, c’est que si nous allons dépenser environ 400 à 600 euros dans un milieu de gamme, choisissez un modèle avec 5G pour que la durée de vie utile de ce terminal soit un peu plus longue.

Soyez également prudent lorsque vous achetez des gammes plus élevées des générations précédentes. Beaucoup de ces appareils ne sont pas compatibles avec cette technologie, donc à moins que ce ne soit une bonne affaire ou que nous passions de la 5G, il vaut mieux éviter ces appareils.

Choisissez le tarif téléphonique approprié

Heureusement, de plus en plus d’opérateurs mobiles parient sur des plans où la 5G est plus que présente. En Espagne par exemple, les principaux opérateurs tels que Vodafone, Movistar ou Orange disposent déjà de la 5G cependant, d’autres offres intéressantes telles que les opérateurs mobiles virtuels ne le sont pas.

C’est-à-dire que si nous voulons utiliser la 5G nous devrons opter pour l’un des tarifs des grands opérateurs avec le surcoût que cela implique.

Y a-t-il de la 5G chez vous?

Evidemment, en plus d’avoir un mobile compatible avec la 5G et un taux 5G, pour que cette technologie fonctionne nous devrons résider dans un territoire couvert par la 5G.

Il est inutile d’avoir le meilleur téléphone mobile du marché et au tarif le plus cher si nous vivons dans une zone rurale où il n’y a pas de couverture.

Maintenant, en règle générale, les pages Web des différentes entreprises contiennent généralement de nombreuses informations à ce sujet et elles ont même généralement des cartes montrant quel type de couverture existe dans chaque région.

En bref, lors de l’achat d’un mobile avec 5G, nous devons être clairs sur l’appareil qui répond le mieux à nos besoins (avec les limites fixées par le marché), que tous les opérateurs n’offrent pas la 5G dans leurs tarifs et que tous les territoires ont une couverture 5G.

Nous n’allons vous dire qu’une chose, La 5G est une réalité, donc plus tôt nous commençons à nous familiariser avec elle, mieux c’est.