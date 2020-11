Concept de GTA VI.

Il semble que les développeurs de Rockstar prendront plus de temps que prévu pour terminer GTA VI. Tout indique que le jeu vidéo arrivera sur le marché en 2021 ou 2022, mais certaines sources suggèrent que nous devrons attendre encore quelques années.

Quoi qu’il en soit, les joueurs de GTA V sont très clairs sur ce qu’ils veulent voir dans le nouvel épisode de la saga. GTA V est un titre fascinant, mais après de nombreuses années de sa sortie, il y en a Actualités que GTA VI devrait implémenter.

De la chaîne Guffl, ils ont partagé une vidéo intéressante dans laquelle ils mettent en évidence ce que tout le monde attend de GTA VI. Ne le manquez pas!

Savoir plus: 5 secrets, anecdotes et références de GTA V que peu de gens connaissent

Les 3 choses les plus attendues dans GTA VI!

Tout d’abord, les joueurs veulent la dynamique du combat au corps à corps est beaucoup plus longue. Autrement dit, ce n’est pas très satisfaisant pour un match de se terminer en quelques poings. Si la durée est plus longue, ce serait beaucoup plus réaliste.

Les joueurs souhaitent également que la carte de GTA VI est encore plus grande, gigantesque. Un monde ouvert colossal qui vous permet d’explorer toutes sortes d’endroits cachés. Et enfin, l’une des choses que nous attendons le plus de la nouvelle tranche Grand Theft Auto est l’inclusion de des personnages encore plus charismatiques que Michael, Trevor et Franklin. Qu’est-ce que tu penses?

Si vous avez aimé la vidéo, nous vous invitons à jeter un coup d’œil à cette vidéo d’une bande-annonce de GTA VI créée par des fans de la saga du jeu vidéo Rockstar.