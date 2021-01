Il est l’un des méchants les plus durs de toute la saga Dragon Ball, et il est possible que cela soit dû à sa propre construction génétique. Cellule Il a un corps unique et cela lui donne un avantage en combat, mais il n’est pas impossible de terminer. Découvrez avec nous trois choses que peu de gens connaissent sur le corps de Cellule, mais en attendant, nous voulons vous montrer qu’un fan de Dragon Ball a complètement repensé Cell et que c’est complètement cauchemardesque.

Il faut reconnaître que Cellule Il est construit à partir de ADN de races diverses, pour cette raison, beaucoup de capacités de ceux-ci semblent être actives en lui avec quelques variantes et améliorations. Alors allons-y avec le premier.

Absorber la force vitale avec sa queue

Cellule absorbant Android 17.

Nous l’avons vu dans la saga Z, Cellule est capable de drainer la vitalité de ses adversaires jusqu’à ce qu’ils les tuent tout en augmentant leurs réserves de Ki. Tout cela est possible grâce au design de sa queue, qui fonctionne de manière similaire à celle d’un moustique.

Il suffit d’une cellule pour se régénérer et retourner au combat

Régénération cellulaire.

En ayant l’ADN de Namekian, Cellule est capable de régénérer les membres perdus comme le font des personnages comme lui Roi Piccolo et Piccolo, grâce à votre ADN. Cependant, il s’agit d’une capacité améliorée, car elle a également ADN de Freeza, et tandis que les Nameks doivent conserver leur tête pour le faire, Cellule ça ne demande que ça, un Cellule pour retourner. Cela lui prend beaucoup de puissance mais il le fait.

La cellule peut faire des clones d’elle-même

Cell avec son Cell Jr.

Il n’est pas certain que cela soit dû à l’absorption des parties reproductrices d’Android 17 et 18 ou à un ADN Namek du type comme lui. Roi Piccolo mais accéléré, depuis Cellule il est capable de créer de petits clones de lui-même au combat, et ceux-ci éclosent rapidement et se positionnent en attaque contre son ennemi. Il les appelle Cell Jrs. Et bien qu’ils soient petits, ils ne doivent pas être sous-estimés, car ils sont assez puissants et une grande distraction. Nous avons récemment vu un fan créer une cellule horrible et réaliste.

Maintenant tu sais pourquoi la cellule est l’un des méchants de Dragon Ball Plus difficile à exterminer, son corps peut effectuer diverses astuces qui maintiennent la bataille toujours en cours alors que son adversaire est épuisé. C’est juste avec un Kamehameha très puissant comme celui qu’il a fait Gohan qui a exterminé chaque cellule de Cellule que la bataille avec lui pouvait être finie sans aucun truc qui le retournait. Connaissez-vous d’autres astuces de son corps ou comment le finir?

