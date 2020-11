Si vous pensez avoir acheté un faux Xiaomi … suivez ces conseils.

Écrit par Carlos Rubio Mazas

L’achat d’un nouveau téléphone est l’une des expériences les plus enrichissantes qui soient aujourd’hui. Le sortir de la boîte, enlever tous les plastiques de protection, le remettre en place… un délice.

Cependant, acquérir un smartphone peut avoir ses dangers, surtout si on l’achète sur internet. On ne parle pas du fait d’être correctement informé du modèle que nous allons acquérir et s’il répond à nos attentes, mais juste pas acheter un faux.

Car en effet, il existe de nombreux magasins en ligne qui, en utilisant des prix vraiment bas, trompent les consommateurs avec des contrefaçons qui semblent vraiment réelles. + Les téléphones chinois sont les victimes préférées de ces imitations, en particulier Xiaomi *, qui est l’une des marques les plus recherchées. Bien que tous les types de produits tels que les chargeurs ou les batteries externes soient également falsifiés.

Ensuite, Comment savoir si ce que nous avons acheté est vraiment un produit Xiaomi original? En suivant ces conseils.

Vérifiez le numéro IMEI du terminal

Cette méthode est l’une des plus efficaces pour savoir si un terminal Xiaomi est vrai ou non. Connaissant le numéro IMEI du terminal – en composant le numéro * # 06 # sur le cadran de notre appareil -, nous n’entrerons ce code que sur la page d’authentification du produit Xiaomi.

Une fois que c’est fait nous n’aurons plus qu’à attendre les résultats Étant donné que dans le cas où l’IMEI ne correspond pas à un téléphone Xiaomi, le Web nous le fera savoir, nous n’aurons donc pas d’autre choix que de réclamer le vendeur.

Vérifiez la qualité de la boîte

Que ce soit dans le cas d’un smartphone, d’une batterie externe ou d’un casque, simplement en regardant la qualité de la box on saura s’il s’agit d’un faux ou non. De toute évidence, les boîtes contrefaites sont de moins bonne qualité et la sérigraphie et les couleurs utilisées ne sont pas les mêmes que dans les originaux.

En plus de cela, il existe également d’autres indicateurs qui devraient nous déclencher des alarmes: le cachet de fabrication est imprimé au lieu d’être un autocollant ou par exemple le logo n’est pas le même que l’original. Si malgré tout il y a encore des doutes, une option est d’aller dans un magasin officiel Xiaomi pour le comparer.

Vérifier la qualité des matériaux et accessoires

Il existe également une troisième méthode pour savoir si un appareil Xiaomi est vrai ou non. Comme la boîte est de bien pire qualité qu’un original, les faux produits bien que similaires à la vue, ils sont de qualité très inférieure.

D’une part la qualité des matériaux. Le plastique n’est pas le même en termes de durabilité ou de sensation. Les câbles, les chargeurs ou les écouteurs ne sont pas non plus les mêmes, et bien que les originaux soient assez robustes, dans les faux on dirait qu’ils vont casser.

En fin de compte, nous devons rester avec un faux produit bien qu’il soit très similaire à l’œil, a généralement suffisamment de détails qui révèlent que nous sommes face à une copie. La qualité de la boîte devrait déjà nous mettre en alerte et si les matériaux utilisés sont de mauvaise qualité ou font que le produit pèse peu, nous sommes sûrement confrontés à un faux. Une autre méthode qui fonctionne pour les smartphones est de saisir le numéro IMEI sur le site Web de Xiaomi et si, malgré tout, nous ne sommes pas sûrs, il vaut mieux traiter un retour.

Évitez bien sûr les prix scandaleux, en particulier dans les téléphones haut de gamme. Parce qu’une chose est une bonne offre et une autre est qu’un téléphone à 600 euros, ils veulent nous le vendre pour 200.