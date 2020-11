Que pouvons-nous faire pour améliorer et améliorer les smartphones?

Écrit par Carlos Rubio Mazas

Les smartphones ont-ils atteint un sommet? Il ne fait aucun doute que la technologie progresse à pas de géant, mais il est également vrai que nous vivons à une époque où il semble que les améliorations réelles des smartphones sont de moins en moins fréquentes.

Alors que les marques lancent chaque année un nouveau modèle de leurs gammes haut de gamme à des prix de plus en plus élevés, Les consommateurs se rendent compte que le saut entre la génération et la génération diminue.

Vaut-il la peine d’acheter un téléphone chaque année? Vaut-il la peine de dépenser 1000 euros sur un appareil?

Bien que les marques soient toujours des entreprises et que leur mission principale soit de gagner de l’argent, elles ne doivent pas perdre de vue leurs clients.

Mais, nous en tant que consommateurs que nous sommes, Que pouvons-nous faire pour améliorer les mobiles Android?

Ne pas acheter fréquemment de téléphones Android

Tant qu’il y aura une demande, il y aura de l’offre. Si à chaque fois qu’une marque lance un smartphone sur le marché, elle bat des records de ventes, nul doute que l’entreprise continuera à lancer chaque année un nouveau modèle de ses terminaux.

Cela signifie que les améliorations et / ou innovations qui peuvent être incluses dans un smartphone sont ridicules. Si je lance un smartphone en avril 2020 et avril 2021, quelle évolution réelle et remarquable aura ce terminal? Et le plus important, Est-il justifié de me facturer 1 000 euros pour pratiquement la même chose?

La première chose que les consommateurs doivent faire pour améliorer la technologie mobile est d’éviter le consumérisme. Le cycle de vie d’un smartphone ne peut pas être seulement d’un an mais un terminal mobile doit durer entre 4 et 5 ans (Ici, les marques devraient apporter plus de soutien à leurs téléphones).

En achetant des smartphones chaque année, tout ce que nous faisons, c’est d’être d’accord avec les firmes, pas en vain, qu’obtient-on en passant d’un iPhone 11 à un iPhone 12 ou d’un Galaxy S10 à un S20?

Ignorer l’effet WOW

Quel est l’effet WOW? Nous avons un mobile plus que décent, il fonctionne correctement pour nous, il a un bon appareil photo et reçoit constamment des mises à jour.

La marque X lance un appareil qui permet l’enregistrement avec une résolution 8K et on ne peut que dire: WOW! Nous voulons ce téléphone portable! C’est l’effet WOW.

L’effet WOW est ce que les entreprises réalisent en lançant des smartphones chaque année et c’est ce qui nous amène à acquérir de nouveaux terminaux année après année.

Donc, Avons-nous vraiment besoin de cette nouvelle fonctionnalité qui, selon eux, est essentielle? Ne pouvons-nous pas garder notre terminal encore quelques années?

Pensez ceci avant d’acheter votre prochain appareil.

Soutenez les marques qui prennent en charge leurs terminaux

L’un des points les plus négatifs d’Android et de ses fabricants par rapport à la concurrence, plus précisément Apple et son iPhone, est le court cycle de mises à jour que les premiers reçoivent.

Savoir plus: Ce sont les fabricants de mobiles qui mettent de plus en moins de temps à mettre à jour votre Android

Alors que les iPhones de près de 5 ans recevront les dernières mises à jour iOS, les téléphones Android avec seulement quelques années sur le marché sont déjà considérés comme obsolètes par leurs fabricants.

En fait, l’une des principales raisons d’acheter un smartphone ou un autre, en plus du design et des spécifications, cela devrait être le soutien que vous recevrez de votre marque.

Parce qu’il est inutile d’avoir un gros terminal s’il ne recevra jamais de mises à jour, de correctifs de sécurité ou tout simplement, l’entreprise l’oubliera dans un ou deux ans