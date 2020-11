Ce n’est un secret pour personne que le Web et ses outils sont devenus un élément important lors de l’achat ou de la vente d’une propriété.

La raison en est que ces espaces sont devenus un point de référence pour comparer les prix, les offres et les propriétés.

Juste pour nous donner une idée des opportunités qu’offre le web autour de la vente ou de l’achat d’un bien, il suffit de reconnaître les données fournies par Mercado Libre, ce qui indique, par exemple, le milléniaux Il s’agit du segment générationnel qui demande le plus aux départements d’acheter et de vendre des portails en ligne.

Dans cet esprit, de plus en plus d’acheteurs font des sites et autres plateformes Web leur meilleur allié pour vendre rapidement et efficacement une maison.

La vérité est que face à cette tendance, il peut être de plus en plus difficile de positionner une propriété sur ce terrain Web.

Dans cette optique, Jorge Letayf, directeur marketing de RE / MAX Mexico, partage trois points clés pour s’assurer que l’offre d’une maison ou de tout autre bien a une meilleure portée sur le Web:

La photographie

Il est important de capturer les meilleures images de la propriété que vous souhaitez vendre. L’amour des yeux est né. «Profitez de la lumière du jour pour les emmener, les experts recommandent qu’entre 8h et 11h, vous disposiez d’un très bon éclairage, pensez à ouvrir les fenêtres et les rideaux», précise le porte-parole de RE / MAX Mexique.

La description

Une bonne description peut avoir la capacité de captiver le client et de l’amener à en savoir plus sur la propriété. La recommandation est de mettre de côté les aspects techniques et de commencer à parler davantage des valeurs ajoutées qu’offre la maison, les locaux ou l’appartement.

“Vous devez raconter une histoire convaincante de pourquoi c’est la maison ou l’appartement idéal, parler de l’éclairage, du coucher ou du lever du soleil, s’il fait chaud, s’il y a une grande cuisine et toutes les recettes que vous pouvez préparer, par exemple” Jorge a souligné.

Prix ​​approprié

C’est probablement l’un des points cruciaux pour gagner en visibilité sur le Web. «Si une propriété n’est pas au prix correct, vous pouvez avoir les meilleures photos et la meilleure histoire qui décrit la propriété, mais si le prix n’est pas correct, vous perdrez complètement l’attention de vos clients. Une bonne étude de marché peut vous aider à générer une bonne proposition pour que le propriétaire accepte le prix de départ ». a conclu l’exécutif de RE / MAX Mexico.