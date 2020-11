La semaine du Black Friday sur Amazon est passionnante.

Maintenant que les vacances approchent, nous aimons tous avoir musique de fond lors de déjeuners et dîners en famille ou entre amis. Avec ces 3 enceintes que nous vous proposons vous serez la vie de la fête, et vous pourrez contrôler l’ensemble de l’environnement depuis votre mobile.

3 haut-parleurs avec technologie Bluetooth grande qualité et un prix très raisonnable en cette semaine de Black Friday où des milliers de magasins n’arrêtent pas de baisser les prix. On parle de 3 haut-parleurs de très bons fabricants de son, et de quoi ils auront plus d’un sourire quand cette chanson que vous attendiez d’entendre toute l’année sortira.

Sharp GX-BT180: c'est le plus petit des 3 que nous vous proposons aujourd'hui, mais pas le moins puissant par rapport à sa taille. Nous avons un haut-parleur (disponible en 3 couleurs) avec un Puissance de 14 W, avec des basses très profondes, et une batterie qui nous donne une autonomie de jusqu'à 10 heures. De plus, il est étanche avec la certification IP56 et dispose d'un microphone avec lequel passer des appels et communiquer avec l'assistant vocal. Vieta Pro Goody: honnêtement l'orateur que nous choisirions. Il a un équilibre très bien réalisé entre simplicité, résistance, prix, puissance et autonomie. Intègre la radio FM, Certification de résistance à l'eau IPX6, une batterie pour écouter de la musique pendant 12 heures sans interruption, et a un microphone intégré dans son châssis pour une utilisation sur les appels. Il est disponible en 6 couleurs. Sony SRS-XB23: l'un des plus stylés. C'est une enceinte en forme de tube, un peu plus étroite que les autres, mais très puissante. Sa batterie d'une autonomie de jusqu'à 12 heures, sa résistance (IP67) à l'eau, à la poussière, à la rouille et aux chocs, sa technologie extra bass avec laquelle les basses seront beaucoup plus profondes, et la possibilité de connectez jusqu'à 100 haut-parleurs en même temps pour monter la fête de votre vie, ce sont vos armes pour un cadeau de Noël.

Avec aucun de ces 3 achats, vous vous tromperez. Bien être comme cadeau personnel ou comme cadeau à un être cher, vous ne décevrez pas. Nous aimons tous avoir toujours un haut-parleur bluetooth à portée de main à utiliser dans de nombreuses circonstances: sous la douche, dans le champ, sur un barbecue dans le jardin, pour écouter de la musique et se détendre …

