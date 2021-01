exister 3 façons de transférer des données de sauvegarde de PS4 vers PS5. De cette façon, nous n’avons pas à recommencer certains jeux. Cependant, nous devons garder à l’esprit que tous les jeux PS4 ne nous permettront pas de transférer des données sur notre nouvelle PS5.

Pour vous donner un exemple, le jeu Yakuza: Comme un dragon sans gouttière PS Plus, nous devons faire plusieurs étapes supplémentaires pour pouvoir transférer des données de PS4 vers PS5. La nouvelle console Sony ne télécharge pas automatiquement les données que nous avons stockées dans le cloud comme dans le cas de la Xbox Series X / S.

Une autre chose à noter est que les données de certains jeux ne peuvent pas être transférées. Cela dépendra plus que tout du développeur de celui-ci.

Transférer les données de sauvegarde de la PS4 vers la PS5 pendant la configuration

Il est essentiel de mettre à jour notre PS4 avec la dernière version. Vous devez également être connecté avec le même compte sur les deux consoles et nous devrons également avoir les deux connectés au même réseau Wifi.

Nous devons connecter deux ordinateurs via des câbles Ethernet pour un transfert de fichiers plus rapide. Lorsque nous le faisons, nous devons simplement suivre les instructions qui apparaissent à l’écran, qui sont assez simples. Dans le cas de la PS5, nous pouvons utiliser la console pendant le processus.

Téléchargez PS4 Save Data from Cloud sur PS Plus

Si vous avez PS Plus, il est probable que les données soient automatiquement enregistrées dans le cloud. Vous pouvez allumer la PS4, allez dans Paramètres> Gestion des données applicatives > Données enregistrées dans le stockage système> Télécharger vers le stockage en ligne. Nous devrons sélectionner les données que nous voulons enregistrer et confirmer.

Maintenant, sur la PS5, nous allons aller dans Paramètres> Données enregistrées> Paramètres des jeux / applications, puis nous devons choisir Données enregistrées (PS4)> Stockage dans le cloud. Ensuite, nous pourrons voir une option qui dit quelque chose de similaire à “Télécharger sur le stockage de la console”, appuyez sur Continuer et toutes les données commenceront à se télécharger.

Nous devons garder à l’esprit que toutes les données ne seront pas compatibles avec la PS5, cela dépendra du développeur du jeu.

Transférer des données à l’aide d’une clé USB

Si vous n’avez pas de compte PS Plus, ne vous inquiétez pas car nous pouvons transférer les données de sauvegarde de la PS4 vers la PS5 avec une clé USB.

Pour cela, nous devons simplement connecter le périphérique USB à notre PS4, puis nous allons aller dans Paramètres> Gestion des données enregistrées de l’application> Données enregistrées dans le stockage système> Copier sur le périphérique de stockage USB. Nous sélectionnons les données que nous voulons copier et c’est tout.

Maintenant, nous allons connecter la clé USB à la PS5 et aller dans Paramètres> Paramètres des données enregistrées et des jeux / applications et sélectionner Données enregistrées (PS4)> Clé USB. Après cela, nous choisissons “Copier dans le stockage de la console” et prêt.

