La suppression automatique des conversations dans WhatsApp est-elle activée par défaut dans toutes vos conversations? Tu ne devrais pas.

Écrit par Carlos Rubio Mazas

Bien que ce ne soit pas la meilleure application de messagerie que nous pouvons installer sur notre smartphone, WhatsApp est sans aucun doute l’outil le plus populaire au monde. Le premier est venu remplacer les SMS payants et malgré la forte concurrence qui existe aujourd’hui, personne ne peut emporter le trône.

WhatsApp fonctionne plus que correctement, mais ce n’est pas l’application la plus sûre et ce n’est pas la meilleure application prise en charge. Ses développeurs ont du mal à ajouter des nouvelles intéressantes et beaucoup de celles qui arrivent, sont depuis longtemps dans les rivaux.

WhatsApp a récemment ajouté une nouvelle fonctionnalité consistant en la disparition des messages. Autrement dit, il s’agit d’une option qui, lorsqu’elle est activée, fait disparaître les messages de conversation après sept jours.

Savoir plus: Les choses que vous faites mal sur WhatsApp, guide de base

Quand on dit disparaître c’est disparaître, rien pour laisser un avis que le message a été supprimé, aucune trace. Cela peut être utile pour effacer les conversations mineures et libérer de la mémoire sur le terminal, mais ce n’est pas une option que nous devrions laisser activée dans tous nos contacts et groupes.

Il y a des moments où la suppression automatique de nos messages peut nous être nuisible, alors nous vous laissons 3 fois où il n’est pas conseillé d’activer les messages qui disparaissent dans WhatsApp.

En groupes de travail

Bien que ce ne soit pas le plus souhaitable, beaucoup ont un groupe WhatsApp avec des collègues et leur patron. Dans ces groupes, non seulement des mèmes et des blagues sont envoyés mais parfois des informations utiles, des documents et même des travaux sont envoyés par le gestionnaire.

Imaginez que notre patron nous fasse une commande importante ou nous envoie un document et du fait d’avoir activé cette option, nous la perdons. Une option est de demander à un autre collègue de nous fournir toutes ces informations mais … évidemment il vaut bien mieux désactiver la suppression automatique des messages et nous guérir en santé.

Si vous êtes indépendant ou avez votre propre entreprise

Si l’un de vous est indépendant ou a une entreprise, vous avez sûrement utilisé WhatsApp pour communiquer avec des clients ou des fournisseurs. Honnêtement, ce n’est pas le plus correct mais nous n’allons pas le nier, il est vraiment confortable d’utiliser des outils comme WhatsApp Business.

Encore une fois, il n’est pas conseillé d’activer la fonction de suppression des messages WhatsApp. Perdre des commandes clients, avoir une conversation sur les paiements, des problèmes ou des litiges supprimés de votre part parce que la marchandise est mal arrivée … plusieurs fois, nous avons besoin de ces messages pour démontrer quelque chose en particulier, donc les perdre peut être vraiment préjudiciable à notre entreprise.

Certaines conversations privées

Il est possible que beaucoup de nos conversations avec des connaissances ou des amis soient superflues, de sorte que la suppression automatique des messages WhatsApp peut même être souhaitable. Cependant, dans certaines situations, il est possible que nous ayons besoin de récupérer une conversation ou certaines données spécifiques d’un chat.

Ceci est résolu en prenant des captures d’écran des conversations pour les enregistrer dans la galerie, mais la vérité est qu’il est assez inconfortable de conserver des captures de chaque conversation intéressante ou importante.

Savoir plus: Comment quitter un groupe WhatsApp sans que personne ne le sache

Comme nous pouvons le voir, la nouvelle fonction WhatsApp peut être très utile à plusieurs reprises. Dans WhatsApp, nous stockons généralement des conversations sans importance qui sont inutiles et que tout ce qu’elles font est de consommer des ressources téléphoniques, donc activer cette option peut être quelque chose d’utile, en particulier pour les utilisateurs qui ont des smartphones bas de gamme ou anciens.

Maintenant, il faut garder à l’esprit que la suppression automatique des messages WhatsApp n’est pas quelque chose d’infaillible. Le destinataire peut prendre des captures d’écran des conversations, le transfert et les réponses ne sont pas supprimés et si une image ou un document est téléchargé, il ne sera supprimé que de WhatsApp mais pas des téléphones sur lesquels il a été téléchargé (évidemment).

Donc, si vous ne voulez pas que quelque chose que nous avons écrit dure éternellement, ayez du bon sens et mieux vaut ne pas l’écrire.