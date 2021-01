Les batailles sont le point le plus fort, et par lequel l’intrigue est soutenue, de Dragon Ball. À chaque nouvel arc, nous assistons à de nouvelles menaces sur la planète Terre ou même sur l’Univers. Cependant, après de nombreux épisodes et rencontres avec de puissants ennemis, nous avons pu trouver des sujets qui détestent se battre, même s’il le faut.

L’actuel Broly, qui est apparu dans le dernier film Dragon Ball Super, est loin de l’original. Puisque, contrairement à cela, le Broly de Dragon Ball Super déteste les combats, c’est un sujet docile qui ne s’intéresse pas à la violence, mais sa puissance est telle qu’il ne peut éviter de devenir incontrôlable. Malgré cela, Broly est venu surpasser deux des meilleurs Saiyan qui peuplent l’Univers; Goku et Vegeta.

Android 16, comme le reste, a été créé pour détruire Goku. Cependant, il était plus paisible que ses compagnons, il s’intéressait à la nature et aux êtres qui l’habitaient et sa triste fin a montré qu’Android 16 cachait un grand cœur, en dépit d’être un robot.

Gohan est le guerrier le plus pacifiste qui existe dans Dragon Ball, cela ne le dérange pas de participer à des entraînements ou des matchs amicaux, mais il déteste les combats, d’où son manque d’entraînement. À moins que la Terre ne soit en danger, Gohan en profite pour étudier, travailler ou être avec ses proches.

Ces trois personnages de Dragon Ball ont été rassemblés dans le TOP 7: Guerriers extrêmement forts qui détestent les combats de Dragon Ball, de Play Over, une chaîne qui Il contient des centaines de vidéos sur le vaste univers de Dragon Ball.

