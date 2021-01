Ces trois terminaux ont beaucoup promis et sont passés complètement inaperçus.

Carlos Rubio Mazas

Ce 2020 malgré toutes les complications que nous avons dû vivre, on se souviendra qu’elle a été une année incroyable «technologiquement».

Nous avons vu de nombreux terminaux haut de gamme spectaculaires comme le Samsung Galaxy S20, l’iPhone 12 ou le OnePlus, et nous avons également vu comment l’Android milieu de gamme s’est positionné comme une excellente alternative pour tous ceux qui veulent avoir un smartphone plus que décent sans dépenser beaucoup d’argent.

Cependant, tout n’a pas été joli. 2020 laisse derrière lui quelques smartphones qui sont passés complètement inaperçus. Certains pour avoir été un fiasco total malgré ce qu’ils avaient promis, d’autres d’autre part et bien qu’ils ne soient pas du tout de mauvais téléphones, ils ont été dépassés par la concurrence.

Dans cet ordre de choses, nous vous laissons ceux qui, à notre avis, sont les téléphones qui en 2020 sont passés complètement inaperçus. Vous vous en souvenez?

Sony Xperia 5 II

Bien que la division mobile de Sony ne traverse pas ses meilleurs moments, les japonais ne veulent pas jeter l’éponge et ils continuent d’essayer.

Il faut reconnaître que ce sont des téléphones vraiment intéressants et qu’ils ne manquent pratiquement de rien mais de manière incompréhensible, leurs ventes n’accompagnent pas. Et honnêtement, c’est dommage.

Le Sony Xperia 5 II est l’un de ses derniers terminaux, un appareil vraiment sympa dont la principale revendication est la section photographique.

Malgré tous les avantages de ce terminal, La vérité est que le Xperia 5 II est passé sans douleur ni gloire au cours de ce 2020 et non pas parce que c’est un mauvais terminal, mais simplement parce que la concurrence a réussi à mieux se vendre.

Meizu 17 Pro

Il y a des années, Meizu était avec Xiaomi l’une des entreprises chinoises les plus connues et les plus populaires grâce à ses terminaux de haute qualité et ses bons prix. Aujourd’hui, peu de gens se souviennent d’elle.

Le Meizu 17 Pro est le dernier haut de gamme de la société. Un appareil avec un design spectaculaire, avec un très bon front-end et presque pas de lunettes. Une merveille que nous aurions aimé voir dans ces terres.

Et malheureusement, le Meizu 17 Pro n’a pas quitté la Chine, tant d’entre vous n’auront même pas découvert son existence. Dommage car il y avait aussi un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et nous avons toujours aimé ça.

Microsoft Surface Duo

Ce smartphone, tablette ou tout ce qu’il est vraiment n’est pas seulement passé inaperçu parmi les utilisateurs mais directement ça a été une déception.

Le retour de Microsoft sur Android a donné beaucoup de choses à dire, d’autant plus que la firme de Redmond a osé avec un appareil avec une unité à double écran via une charnière, quelque chose qui sur le papier avait l’air très bien mais en pratique …

Malheureusement, diverses pannes avec le clavier, l’appareil photo et même avec le logiciel du terminal ont causé le Surface Duo a été l’un des plus gros bluffs de 2020. Une autre fois, ce sera Microsoft, désolé.