Soit parce que vous pensez à renouveler votre ancien moniteur ordinateur ou parce que vous avez besoin d’agrandir vos écrans, ces 3 moniteurs à prix réduit vous seront utiles. On parle de Philips, Samsung et BenQ, trois des meilleurs fabricants de panneaux pour moniteurs et Smart TV du marché. Tu ne peux pas te perdre aucune de ces trois offres.

Savoir plus: Philips 275E1S / 00 | 27 pouces, QHD, 75 Hz, 4 ms, HDMI, DPort, FreeSync Savoir plus: BenQ EX2780Q | 27 pouces, QHD, 144 Hz, 5 ms, HDMI, DPort, FreeSync, haut-parleurs Savoir plus: Samsung U28R552 | 28 pouces, 4K, 60Hz, 4ms, HDMI, HDR10, FreeSync

Tous les trois sont grandes options quelle que soit l’intention que vous ayez. Il est vrai que le moniteur Samsung a une résolution plus élevée et une meilleure technologie panneau avec votre HDR10, mais le BenQ a plus de fonctionnalités orientées jeu avec son Rafraîchissement à 144 Hz. De son côté, le moniteur Philips se présente comme le Moins cher de loin, offrant un grand panneau, des cadres très fins, une résolution 2K et une connectivité complète. L’un des 3 résoudra le changement, ou l’ajout, dans votre espace de travail ou de jeu dédié.

