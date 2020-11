Croyez-vous toujours ces mythes sur Xiaomi? Leur PDG essaie de les démanteler afin que vous changiez votre façon de penser la marque.

Écrit par Christian Collado

Le fait de devenir l’une des marques qui vendent le plus de téléphones mobiles dans le monde n’a pas servi Xiaomi pour se désengager de certains des mythes plus répandu sur la marque.

Et il y a encore ceux qui croient que Xiaomi est toujours la même entreprise qu’il y a des années, alors qu’il n’avait qu’une petite partie du part mondiale des smartphones.

Pour cette raison, Lei Jun, PDG et co-fondateur de l’entreprise, a voulu démanteler trois des mythes les plus répandus à propos de la société chinoise.

Xiaomi ne vend que des produits bon marché et bas de gamme

Même aujourd’hui, beaucoup de gens considèrent que Le succès de Xiaomi est dû à sa philosophie de vente de produits extrêmement bon marché et dont la qualité n’atteint pas le niveau de celle des produits plus chers.

Et, bien qu’il soit en partie vrai que dans sa philosophie de prix bas est la clé du succès de la marque, Lei Jun n’est pas d’accord avec l’idée que Xiaomi vend des produits de qualité bas de gamme ou douteux.

Il donne comme exemples l’édition commémorative Xiaomi Mi 10 Extreme, l’une des les mobiles les plus chers et les plus vendus cette année, connu dans d’autres régions de la planète sous le nom de Xiaomi Mi 10 Ultra. Non seulement il correspond à une bonne partie des téléphones haut de gamme lancés cette année, mais il surpasse beaucoup d’entre eux en termes de ** photographie, de données techniques ou de qualité d’écran.

En ce sens, il fait également référence à télévision Redmi TV Max haut de gamme, avec 98 pouces de diagonale et un prix de plus de 2 500 euros.

Xiaomi ne fabrique pas ses appareils

Un autre mythe qui ne semble pas bien convenir à Lei Jun est celui qui affirme que Xiaomi ne produit pas ses propres appareilsAu lieu de cela, il fait appel à des tiers pour produire en masse les produits qui composent son catalogue.

En ce sens, il allègue que non seulement la société a ses propres usines d’appareils, mais ceux-ci sont parmi les le plus efficace de l’industrie. A titre d’exemple, il installe l’usine «intelligente» de la ville de Yizhuang, à Pékin, capable de produire 1 million de téléphones portables haut de gamme par an, avec le soutien de seulement 100 ingénieurs et ouvriers.

Xiaomi n’innove pas

Le troisième mythe auquel Lei Jun fait référence est celui qui dit Xiaomi se limite à adopter les idées d’autres entreprises au lieu d’innover et de développer leurs propres technologies.

Mais la réalité est bien différente, du moins pour le co-fondateur de l’entreprise.

Indique que les revenus de l’entreprise sont passés de 500 millions à plus de 205 milliards en moins de 10 ans, se classant 422 sur la liste Fortune Global 500, où sont également présentes des entreprises comme Apple, Huawei ou Samsung. Et, selon Lei Jun, une croissance d’un tel calibre ne peut se faire sans innover.

À titre d’exemple, il met le les avancées dans le domaine photographique réalisé avec leurs smartphones au cours des dernières années, grâce à un département entièrement dédié au développement de systèmes photographiques pour leurs mobiles qui sont passés de seulement 122 ingénieurs en 2018 à 826 membres.

Mais il assure que ils recherchent et développent également de nouvelles technologies appliquée à d’autres domaines au-delà de la photographie. Par exemple, ils parlent de la innovation axée sur quelque chose d’aussi simple que les chargeurs qui accompagnent leurs mobiles, un domaine auquel du temps et des efforts ont été consacrés à la création de chargeurs beaucoup plus petits à base de nitrure de gallium. Ces chargeurs sont communément appelés «GaN».

Et si cela ne suffisait pas, Xiaomi lui-même a décidé de créer il y a trois ans un fond de l’industrie où l’entreprise investirait dans la conception et la production de technologies de pointe, qui aujourd’hui sert déjà de support à plus de 100 entreprises axées sur la promotion du développement de nouvelles technologies en Chine.

Ce n’est pas la première fois que Xiaomi fait face problèmes d’image en raison de son passé. Il y a quelques mois à peine, nous avons rapporté comment Xiaomi avait été obligée d’augmenter le prix de ses mobiles pour se débarrasser de son image de marque «bon marché» en Inde, mais il semble que l’entreprise ait encore du travail à faire à cet égard.