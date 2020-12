Le premier obstacle majeur auquel le marketing sera confronté est de répondre à la crise qui menace le investissement.

Comme ça, il y a deux autres obstacles qui peuvent avoir un impact majeur sur l’industrie.

Les spécialistes du marketing dépenseront 17,37 milliards de dollars pour la publicité des sites et des applications de commerce électronique en 2020.

Ce n’est un secret pour personne que la situation de l’économie a un impact important sur les industries, y compris commercialisation. Les principales sociétés de publicité numérique du pays révèlent que par rapport à 2020, il y aura une reprise marquée, malgré des perspectives encourageantes, 11% des 46 entreprises interrogées resteront prudentes en n’effectuant aucun ajustement de leur investissement publicitaire. , selon l’étude “Attentes des annonceurs Media Ad Spend 2020-2021” de l’Interactive Advertising Bureau (IAB) Mexico.

C’est le premier obstacle majeur auquel sera confronté le marketing, répondant à la crise, à la pression sur l’investissement de la marque, les frais d’agence, les fournisseurs et les sponsors, alors que cette bataille se déroulera principalement dans le digital Eh bien, rappelons-nous que, selon les experts, pour la première fois de l’histoire, l’investissement des médias numériques continuera à surpasser les médias traditionnels.

En publicité, les spécialistes du marketing dépenseront cette année 17,37 milliards de dollars de publicité sur les sites et applications de commerce électronique, selon eMarketer.

Le deuxième obstacle majeur sera de répondre de manière adéquate à l’énorme demande du numérique, compte tenu d’une croissance inhabituelle du commerce électronique dans le monde et de la logistique, en particulier au Mexique, où le changement est là pour durer et en 2021, il existe des moyens urgents de faciliter les achats et non seulement cela, mais ils répètent l’achat.

Au Mexique, l’enquête mondiale sur les consommateurs Statista a annoncé quels sont les sites de commerce électronique préférés des consommateurs mexicains et le Mercado Libre est la première option à laquelle les Mexicains ont eu recours au cours des 12 derniers mois pour effectuer des achats en ligne, jusqu’à présent. Ils sont suivis par Amazon, Walmart, Liverpool et Coppel.

Troisièmement, la maison est la clé du succès, car le mode de vie «à la maison» continuera d’être un moteur de changement et une opportunité potentiellement nouvelle, à partir de laquelle les entreprises doivent s’engager dans une bataille pour le service à la clientèle et me faire acheter.

Une analyse du cabinet EY indique que le 44 pour cent des consommateurs mexicains ont choisi d’acheter des marques moins chères, tandis que 55% sont restés avec la même marque ou ont acheté une marque plus chère, et seulement 1% ont arrêté d’acheter des produits. Ce qui peut être un guide pour une voie d’avantage pour les stratégies.