De nos jours, il est essentiel de pouvoir comprendre la capacité d’une marque à s’identifier sur le marché.

Parmi les éléments qui distinguent un parrainage sportif, il y a la pertinence de la personnalité, de l’équipe ou de l’événement auquel il est associé.

Construire des sponsors sportifs est devenu un véritable sport économique.

Le parrainage sportif est une activité économique performante, car il réalise toutes sortes d’activités qui ne déçoivent pas.

Le sponsoring sportif est une activité importante dans laquelle les marques n’ont pas arrêté de parier, car à travers l’association avec des valeurs positives de personnalités, d’équipes ou d’événements, elles parviennent à transcender la perception du consommateur.

Cela a motivé la mise en place de nouveaux exemples créatifs de parrainages sans gaspillage, comme nous le verrons dans les 3 cas que nous listons ci-dessous:

Profuturo et Red Devils

Cette intéressante association créative d’une marque d’assurance et d’une équipe de baseball mexicaine est un pari intéressant sur un sport qui commence à se consolider sur le marché mexicain.

“Nous sommes ravis de rejoindre l’un des passe-temps les plus passionnés et, surtout, l’une des équipes les plus importantes du baseball mexicain”, détaille-t-il Eduardo Mouret, Directeur du marketing et du numérique chez Profuturo.

Ce type de collaboration exalte la capacité des marques à se développer dans des segments sportifs où il n’y a pas de gaspillage, au contraire, elles deviennent des références de grande valeur pour le consommateur.

Under Armour et Michael Phels

Ce parrainage sportif a été un véritable poème, quand l’une des campagnes a réussi à dépeindre avec un grand art, l’énorme préparation que subit Phelps, pour devenir l’une des personnalités les plus précieuses du marché du sport.

Comme prévu, la collaboration est devenue une opportunité clé sur le marché et surtout, une référence qui n’a pas de gaspillage, au contraire, elle devient une ligne directrice de grande valeur pour le consommateur, car une marque est le protagoniste le récit de la façon dont un héros sportif devient un emblème national.

Nike et Colin Kaepernick

L’histoire du parrainage entre Nike et Colin Kaepernick est l’une des plus fascinantes du marché et plus qu’enchanteresse, elle nous donne une leçon sur la manière d’exécuter les valeurs d’une marque et de communiquer avec le consommateur.

Un élément présent dans ce type de récit est celui que l’on retrouve sur le marché du sport et qui nous donne la ligne directrice pour être en mesure d’exécuter des tâches de plus en plus pertinentes.

Le meilleur exemple de l’affaire Nike-Colin Kaepernick s’est produit avec la campagne que cette marque a activée lorsque le joueur a été suspendu de la NFL.

