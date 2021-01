Héros du monde One Punch Man

L’apparition sur la scène de One Punch-Man dans le monde de l’anime a provoqué une grande vague d’attente parmi les fans de ce genre d’animation.

Certaines des raisons pour lesquelles Un coup de poing a eu un tel succès parmi les téléspectateurs sont très évidents, un anime avec un super-héros aussi atypique en tant que protagoniste et avec tant de doses d’humour et d’action en abondance ne pouvait pas échouer. Mais ils existent d’autres raisons qui sont passées plus inaperçues que nous avons découvert sur Reddit pourquoi cet anime est devenu l’un des meilleurs aujourd’hui.

One Punch-Man: les clés de son succès

1. La grande majorité des personnages sont enfantins et immatures

Caractère Saitama en souriant.

Genos, Tatsumaki, Puri-Puri Prisoner et même le principal protagoniste de l’histoire, Saitama, sont des personnages au caractère plutôt enfantin malgré leur âge. De toute évidence, il existe des exceptions nécessaires pour façonner le concept de l’intrigue, des personnages comme Fubuki ou Silver Fang ont beaucoup de maturité. Mais le fait que la plupart des personnages – y compris certains des énormes monstres qui apparaissent dans l’histoire – sont si enfantins apporte un niveau d’humour supplémentaire qui a fini par faire tomber les fans amoureux. Il n’y a pas de temps pour de longues réflexions ou philosophies de la vie, ce qui en fait un anime “rapide” dans lequel quelque chose se passe chaque minute, c’est un non-stop, bang, bang, bang …!

2. Son système de niveau de puissance est très simple

Saitama frappe Genos.

Il existe de nombreux anime dans lesquels les personnages doivent subir un entraînement intensif pour atteindre un certain niveau de puissance, perfectionner leurs transformations ou utiliser la technologie pour améliorer leur qualité de combat. Il n’y a pas de superpuissance ici que tout le monde devrait avoir, et aucune formation à suivre – au grand dam de Genos – pour être pertinent dans l’histoire. Les systèmes sont très simples, soit vous êtes fort, soit vous êtes très, très fort. C’est quelque chose qui se reflète clairement dans les cinq niveaux de menace des antagonistes. Un concept simple et concis qui apporte une grande bouffée d’air frais au monde de l’anime.

3. Pas de famille ou de romances compliquées

Débardeurs Tiger et Blackhole avec Saitama de One Punch Man

Cela peut sembler contradictoire, mais le fait qu’il n’y ait pas de familles ou de romances entre les personnages signifie que l’intrigue n’est pas si compliquée, que tout est concentré sur l’action et que tout est plus direct. De plus, le remplissage de chaque arcade est considérablement limité de cette manière.

