Si vous êtes fan de Dragon Ball, vous savez que les personnages qui viennent d’autres mondes ont des capacités de leur propre espèce et que leurs corps font quelques astuces pour rester plus longtemps au combat ou renforcer leur espèce, c’est le cas de Piccolo de Dragon Ball et les Namekians, ici nous vous disons trois secrets que vous ne saviez pas que cette espèce peut faire. Et si vous ne le saviez pas, ce Fan Art Piccolo est tellement cool qu’il vous épatera.

Étant l’une des races les plus puissantes de l’univers 7, la chose la plus importante à savoir est que les formes de pouvoir et de capacités Namekian, sont typiques de leur race, Piccolo Il obtient ces pouvoirs en raison de son origine, mais lorsque nous fouillons dans ses origines, nous trouvons trois individus intéressants.

Les nameks peuvent se reproduire de manière asexuée

Roi Piccolo dans Dragon Ball.

Il existe deux types de Namekians, il Clan du dragon et le Type de guerrier. Les premiers ont des capacités mystiques élevées, suffisantes pour pouvoir créer leurs propres Dragon Balls, en même temps qu’ils peuvent se reproduire à l’aide d’œufs. Ceci est démontré lorsque le Roi Piccolo pond des œufs et pas de manière courante, ceci en plus de créer Namekians indépendant, il peut également induire la réincarnation. Et si vous ne l’avez jamais vu auparavant, voici à quoi ressemblerait le roi Piccolo dans un film d’action en direct.

Le clan guerrier il a la capacité de se reproduire de manière asexuée, bien qu’ils soient très puissants au combat. Cela signifie qu’à travers la ligne de Piccolo, la progéniture se termine en lui.

Matérialisation magique

Piccolo Jr. dans Dragon Ball.

Alors que les types de guerriers aiment Piccolo ils ne peuvent pas se reproduire de manière asexuée ou créer des grandeurs comme un Dragon Ball, vous pouvez toujours créer diverses curiosités, cela se voit lorsque vous créez des vêtements pour Gohan, même origine possible aussi de ses vêtements. Autres guerriers Namekians ils démontrent cette même capacité mystique perfectionnée. Comme quand L’ail Jr. un trône est créé, ou quand Dabura créer une épée à partir de rien.

Facteur de guérison et de régénération

Piccolo Jr. régénérant son bras dans Dragon Ball.

Nous avons récemment vu comment Piccolo a une version incroyablement réaliste que vous allez adorer, poursuivant maintenant les secrets de Piccolo, les capacités mystiques ne concernent pas seulement la création de vêtements et d’objets, son noyau peut apparemment régénérer rapidement les membres perdus au combat. Un jeu qui les place au-dessus de nombreux guerriers, ce qui le rend plus difficile à battre. Cependant, tout n’est pas si facile pour un clan guerrier Namekian. Pour pouvoir réapprovisionner les membres comme Mail quand Frezzer lui a arraché le bras ou Seigneur limace quand Goku le blesser, cela demande une grande concentration et des niveaux élevés de puissance qui laisse celui qui commence la récupération d’un membre épuisé physiquement.

Mais, pas n’importe quel membre, nous parlons d’un bras ou d’une jambe et non de la tête, car en cela le noyau de la puissance d’un Namekian Et sans cela, toutes ces compétences sont impossibles à mettre en œuvre. Wow, il semble qu’il n’y en a pas trois mais il y en a aussi un chambre secrète à l’intérieur du corps d’un Namekian non? Quelles autres capacités avez-vous vu qu’il a Piccolo?

Savoir plus: Dragon Ball: Goku vs Piccolo dans une animation amateur inoubliable

Autres objets Dragon Ball que vous aimerez