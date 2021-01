Dolflamingo pointant son doigt à côté de sa copie

Tous les personnages One Piece ont des capacités avec des caractéristiques uniques qui les rendent très intéressants. L’un d’eux est Donquixote Doflamingo, qui malgré l’exécution de son Pouvoirs particuliers des fruits à cordes / fruits Ito Ito, il y a encore de grandes choses que vous pouvez démontrer avec eux.

Oui, il y a plusieurs secrets des capacités de Dolflamingo que vous ne connaissez probablement pas, et ce sont peut-être des données qui pourraient attirer votre attention, surtout si vous êtes fan de ce guerrier. Alors nous vous laissons 3 détails sur le fruit Ito Ito/ String String Fruit.

String String Fruit génère des chaînes presque invisibles à l’œil

Doflamingo utilisant ses fils

Doflamingo a la capacité de créer de tels fils fins ils deviennent pratiquement invisibles pour leurs adversaires. C’est quelque chose qui sert à la fois pour la furtivité, ainsi que pour le développement d’un combat, car cela gêne les mouvements de l’adversaire et rend les attaques de Doflamingo imprévisibles.

Le porte-fruits String String a la capacité de produire des cordes à partir de n’importe quelle partie du corps

Doflamingo générant des cordes de son corps

C’est une capacité très particulière, car elle permet non seulement à Doflamingo de produire des fils à partir de la paume de ses mains ou de ses doigts, mais aussi de n’importe où sur votre corps. S’il est vrai qu’en contrôlant ces cordes avec vos mains, vous gagnez plus de concentration et de contrôle, en générant leur puissance à partir de vos organes, vous avez la capacité de suturer de graves blessures internes. De plus, grâce à cela, il peut également créer des objets avec son corps et des copies de lui-même pour obtenir un avantage au combat.

Les fils Doflamingo peuvent résister à de forts impacts tout en fonctionnant

Doflamingo attend que quelque chose d’intéressant se passe

Quand il a affronté les météores de Issho pendant l’arc de Dressrosa, Les fils de Doflamingo se sont chargés de les couper et ils n’ont subi aucun type de dommage. Cela montre le niveau de durabilité, de résistance et de netteté, ce qui est extrêmement impressionnant.

