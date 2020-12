Pokémon: Ash commence de nouvelles aventures avec son Pokémon

Pokémon est une franchise qui, après le succès de ses jeux vidéo, a lancé de nombreux produits et titres incroyables qui deviennent de plus en plus connus. En fait, on peut dire que l’anime est aussi célèbre que les jeux vidéo, Les aventures d’Ash dans différentes régions ont captivé un bon nombre de fans.

Cependant, au fil du temps, ils sont sortis nouveaux jeux comme Spinoff qui sont si cool que certains pensent qu’ils méritent leur propre anime. Voici quelques-unes de celles qui pourraient réussir si ce rêve se réalisait.

Pokémon: Donjon mystérieux

Personnages principaux de Pokémon Mystery Dungeon

Il s’agit d’une série de jeux vidéo développés par Chunsoft et Spike Chunsoft. L’intrigue raconte l’histoire de un humain qui se transforme en Pokémon et vous devez trouver un moyen de revenir à la normale et de rentrer chez vous.

Conquête Pokémon

Couverture officielle de Pokémon Conquest

Il a été développé par Tecmo Koei, c’est une sorte de croisement entre Pokémon et Nobunaga’s Ambition. L’histoire se déroule dans la région de Ransei où se déroulent les guerres Pokémon, donc l’objectif principal du protagoniste est de trouver un moyen de ramener la paix en unissant les 17 nations de la région avec l’aide de son Pokémon Evoli.

Pokémon Ranger

Protagonistes et créatures de Pokémon Ranger

Il s’agit d’un jeu vidéo développé par HAL Laboratory and Creatures Inc. Ce titre cela fonctionnerait très bien comme anime, puisque son argument est très différent de ce à quoi nous sommes habitués. Ici, l’intrigue se concentre sur les rangers, qui, au lieu d’attraper des Pokémon, se concentrent sur la protection de la nature dans le monde.

