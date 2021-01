Le commerce électronique est né d’une série de pratiques à travers lesquelles ont été définies des activités aujourd’hui indispensables à la consommation.

L’un des éléments qui ont révélé l’innovation a été le rôle que les marques devraient jouer pour mieux comprendre le consommateur.

Le numérique est devenu un sujet clé sur le marché actuel, grâce à l’innovation de cette ressource.

Le commerce électronique est aujourd’hui un domaine de grande transformation et l’une des plus grandes leçons qu’il nous a données est son adaptation aux performances du consommateur aujourd’hui.

Avec la contingence santé en remorque, un élément que nous ne pouvons pas perdre de vue lors de cette contingence santé est celui qui a à voir avec la façon dont les marques innovent aujourd’hui.

Face à ce défi, un élément prédominant sur le marché est celui qui nous avertit de l’opportunité de tirer le meilleur parti de la manière la plus pratique possible, c’est pourquoi il vaut la peine d’observer les 3 actions que nous avons vues dans ce scénario en 2020.

Marketplace

La Marketplace est devenue une vitrine obligatoire pour les marques car elles étaient des domaines de grandes plateformes de commerce électronique, qui étaient ouvertes aux magasins ou aux marques pour y mener leurs opérations commerciales.

La marketplace a créé une nouvelle opportunité de vente pour de nombreux distributeurs, grâce à la série d’outils qu’elle met à la disposition des consommateurs, déterminant ainsi des références qui définissent sans aucun doute de nouvelles règles du jeu.

Racontez des histoires sur les réseaux sociaux

La contingence sanitaire a déclenché un boom de la production de contenu sur les réseaux sociaux par les marques, car la situation a motivé nombre d’entre elles à raconter leurs histoires au sein de ces médias.

Les réseaux sociaux sont devenus des plateformes de grande valeur, en raison de la capacité qu’ils offrent aux marques de jouer dans des récits, ce qui nous avertit sans aucun doute de l’importance d’une histoire dans l’interaction commerciale.

Logistique

La logistique est devenue un point névralgique du commerce électronique et une opportunité pour diverses marques qui s’y spécialisent d’établir des plateformes de plus en plus attractives sur le marché, en raison de la possibilité de distribuer des produits.

Face à ce scénario, de plus en plus de références pertinentes ont été établies, sur la façon de pouvoir distribuer des produits et d’établir des références qui aident sans aucun doute à comprendre la valeur qu’il y a dans un service de ce type, responsable et correctement exécuté.

