Xiaomi a un mobile qui correspond aux particularités de chaque utilisateur.

Ces derniers mois, nous avons vu l’arrivée d’une multitude de smartphones sur le marché, avec des fonctionnalités, des prix, des écrans et des caméras de toutes les couleurs et de toutes les saveurs. Dans ce vaste portefeuille d’options, il existe un fabricant qui a présenté Au dessus du reste: Xiaomi.

La firme de technologie a lancé cette année des appareils dans chacune des gammes existantes, offrant également une diversité appréciée par les utilisateurs en leur sein. Nous avons récemment préparé un guide d’achat avec tous les derniers modèles Xiaomi à trouver l’option qui vous convient le mieux, Mais aujourd’hui nous allons affiner davantage le cliché en proposant trois options que nous jugeons les plus intéressantes et qui, pour aggraver les choses, ont dévasté dans les ventes au cours des trois derniers mois.

Série Mi 10T: haut de gamme à un prix ridicule

Les smartphones dotés de fonctionnalités Premium ne doivent pas nous coûter un bras et une jambe et un bon exemple en est la série Mi 10 T de Xiaomi. Concrètement, ces téléphones dans leur version de base (bien que “basiques ils en ont peu”) se trouvent déjà pour moins de 500 euros sur Amazon.

Dans la série 10, il y a un roi incontesté: le Xiaomi Mi 10T Pro. Cet appareil continue de manière transparente avec le héritage ultra haute résolution et de nouvelles fonctions polyvalentes logiciel de photographie de son frère aîné et se présente comme un téléphone de référence avec des lettres majuscules.

Ainsi, le Xiaomi Mi 10T Pro intègre un écran 144 Hz TrueColor AdaptativeSync, un processeur Snapdragon 865, 8 Go de RAM et 128 Go de ROM (il existe également une version 256 Go); triple caméra arrière avec Capteur principal 108 MP, Batterie de 5000 mAh avec charge rapide de 33 W et connectivité 5G.

Si cela ne vous suffisait pas, Xiaomi a également introduit dans ce smartphone la possibilité de capturer des vidéos à une résolution de 8K, mettre la cerise sur un mobile haut de gamme avec un prix difficile à battre.

Le Xiaomi Mi 10T Pro de 256 Go sera disponible dans la boutique officielle Xiaomi en Espagne pour 549 € (avec un Mi Smart Speaker en cadeau) et pour 549 € à El Corte Inglés.

De son côté, le Mi 10T Pro de 128 Go peut être acheté pour 499 € chez El Corte Inglés. Dans cette même chaîne, en plus, My 10T 128 Go sera en promotion pour 399 €.

Si nous recherchons un téléphone de la même série 10 mais quelque chose de plus abordable, ici le chiffre de Mi 10T Lite se démarque. Cela a des spécifications telles que le processeur Qualcomm Snapdragon 750G 5G, Écran Full HD + de 6,67 pouces avec taux de rafraîchissement de 120 Hz, caméra arrière quad, 6 Go de RAM et 64 ou 128 de ROM, ou une batterie de 4 820 mAh avec une charge rapide de 33 W, entre autres avantages.

Mon 64 Go 10T Lite peut être acheté sur mi.com et Amazon à un prix réduit de 249 euros.

POCO X3 NFC: des performances axées sur le divertissement, mais pas seulement

Si ça te plaît profitez des meilleurs jeux vidéo sur votre smartphone Sans vous soucier des performances du téléphone mais, en plus, vous voulez que d’autres fonctionnalités ne soient pas négligées et, en même temps, que le budget ne monte pas en flèche, le POCO X3 NFC est un candidat ferme pour vous séduire.

Ce nouveau membre de la famille POCO (qui a certifié il y a quelques jours son indépendance en tant que marque Xiaomi) équipe le dernier et le plus puissant processeur 4G de la série Qualcomm 700, le Snapdragon 732G, très axé sur l’expérience de jeu, qui est également accompagnée de série 6 Go de RAM et 64 Go ou 128 Go de ROM.

À l’avant, nous trouvons un écran FULL HD + de 6,67 pouces qui offre un expérience immersive Grace à Taux de rafraîchissement de 120 Hz, aile Fréquence d’échantillonnage de 240 Hz et haut-parleurs stéréo. Les joueurs seront ravis.

Mais, comme nous l’avons commenté précédemment, la chose ne s’arrête pas là. A tout ce qui précède, il faut ajouter un Batterie de 5160 mAh avec une charge rapide de 33 W et un module avec caméra arrière quad avec un capteur principal de 64 MP.

Le meilleur de tout? Le prix. POCO X3 NFC est disponible pour un peu plus de 200 euros la version 6 Go + 128 Go dans le Mon magasin et Mediamarkt, et pour 199 euros avec 6 Go + 64 Go.

Redmi Note 9 Pro: spécifications photographiques de pointe

Nous n’allons rien découvrir de nouveau maintenant avec la Xiaomi Series 9, comme l’ont fait ses membres dévasté en ventes pour son rapport qualité / prix indiscutable, mais son produit phare, Redmi Note 9 Pro il mérite bien une mention séparée.

Avec la proposition la plus avant-gardiste de Redmi dans cette série, la firme nous propose un smartphone pour la gamme d’entrée qui n’a rien à envier à d’autres appareils d’un montant beaucoup plus élevé.

Dans Redmi Note 9 Pro, nous trouvons photographie et vidéo soignées grâce à une caméra arrière quadruple avec un capteur principal de 64 MP, un grand angle, un capteur macro et un capteur de profondeur. De tous les modes qu’il propose, le portrait ressort beaucoup, réussir à immortaliser avec un grand niveau de détail.

La partie photographique est accompagnée et agrandie d’un écran Full HD + DotDisplay avec une luminosité allant jusqu’à 450 nits, Processeur Snapdragon 720G, 4 Go ou 6 Go de RAM et 64 Go ou 128 Go de ROM (selon la configuration que nous choisissons), un énorme Batterie de 5020 mAh avec charge rapide 33W et lecteur d’empreintes digitales latéral. Et, tout cela, avec un prix d’environ 200 euros. Un peu plus pourrais-tu demander.

Le Redmi Note 9 Pro de 128 Go sera disponible pour 229 € sur mi.com, Mi Stores, Alcampo, Amazon, Carrefour, El Corte Inglés, Eroski, FNAC, MediaMarkt, PcComponentes, The Phone House et Worten.