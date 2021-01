30 heures de travail et beaucoup de talent pour faire le meilleur cadeau Pokémon de tous les temps

Pouvez-vous imaginer avoir votre créature Pokémon préférée sur une couverture?

Comme on le sait, les fans de Pokémon sont parmi les plus reconnus au monde. Ils ont utilisé toute leur énergie et leur créativité pour interpréter les meilleurs fan arts. Et bien que certains se démarquent des autres, l’exemple le plus clair est le création d’une série cadeaux fait par un fan de Pokémon.

L’artiste lamantins et amoureux de Pokémon, a partagé avec la communauté Reddit un vidéo montrant le processus à grande vitesse où il résume en 15 secondes un travailler plus de 30 heures. Nous savons que vous mourez d’envie de le voir!

J’ai fait le cadeau de Noël de mon mari. Voici le processus d’environ 30 heures en 15 secondes. de pokemon

Dans la vidéo, vous verrez un travail entièrement à la main et c’est un fil tissé d’une couverture en forme de Garçon de jeu Nintendo. La couverture représente parfaitement le jeu Pokémon et à son tour La créature Charmander est trouvée capturée.

Combien de mètres de fil pensez-vous que la couverture a?

