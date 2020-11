Le jeu de Capcom n’avait montré que des bandes-annonces jusqu’à présent, mais nous le voyons enfin en action.

Sony est en pleine campagne marketing avec PS5 aux États-Unis, ce qui est logique, compte tenu de l’importance du saut de génération et du fait que la console de ce territoire arrive le 12 novembre. Dans l’une de ses actions, il a montré à l’acteur Michael B. Jordan déjà le joueur de tennis Naomi osaka jouer à la PS5, avec leurs impressions et leurs réactions. Mais c’est le premier joueur d’origine asiatique à dominer le classement ATP qui a découvert le secret le mieux gardé dans la vidéo, que vous pouvez voir sur ces lignes.

À partir de 1h45, Osaka commence à jouer à Resident Evil 8 Village, le prochain épisode de la saga survival horror de Capcom. Jusqu’à présent, nous avions vu diverses bandes-annonces sur le jeu, mais jamais appris en mouvement. Et il a été maintenant, avec ces petits fragments sont des secondes dans le Vidéo promotionnelle PS5, quand il a été montré en action.

C’est la première fois que nous voyons Resident Evil 8 en action avec un gameplayComme on dit, ce sont de petites coupures, mais suffisantes pour tirer des conclusions et se faire une idée de l’aspect technique que le jeu montrera. L’aventure se déroulera à la première personne, comme nous le savions déjà, et dans les images montrées, nous pouvons voir comment le protagoniste porte une arme à feu ou un couteau. Aussi comment il se déplace dans les paysages enneigés de ce nouvel opus, et même comment la pauvre Osaka a un peu peur.

Resident Evil 8 Village arrive en 2021 pour PS5, Xbox Series X et PC. Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie spécifique mais, au moins, de manière inattendue, nous avons pu voir le premier gameplay. Désormais, on ne peut qu’espérer que Capcom s’étire un peu plus et apaise les envies des fans de l’une des sagas les plus appréciées de l’industrie du jeu vidéo. Du jeu, nous savons également qu’il viendra en 4K, avec traçage de rayons et sans temps de chargement.

