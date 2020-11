Activision a donné les chiffres atteints par le jeu au cours de ses 12 premiers mois sur iOS et Android.

La saga Call of Duty ne cesse d’étendre ses vues. Non seulement Call of Duty Black Ops Cold War est à nos portes, mais Activision a de la chance avec les chiffres obtenus par COD Mobile dans sa première année de vie sur les appareils mobiles, offrant un nouvel espace social pour les fidèles de la saga de tir à la première personne.

COD Mobile dépasse les 300 millions de téléchargementsPour célébrer son premier anniversaire, Activision a partagé quelques faits et statistiques curieux sur le jeu, qui a dépassé le 300 millions de téléchargements car il est disponible. Cela signifie que le 850 millions d’heures de jeu , dans lequel l’AK-47 est devenu l’arme la plus populaire, avec 11,4 milliards d’utilisations. A cette époque, il a également augmentation de la taille de la carte de 50% , et de nombreuses cartes et modes de jeu ont été ajoutés dans le cadre de sa sortie.

La société détaille également d’autres curiosités, comme celle du Missile Predator a été la séquence de destruction la plus utilisée (2 milliards de fois), la classe la plus utilisée est Mécanique (1,4 milliard de fois) et la compétence d’Opérateur la plus utilisée est Moineau (4,7 milliards de fois).

De plus, la célébration est complétée par le nouvelle mise à jour Call of Duty: Mobile Anniversary disponible sur iOS et Android, qui comprend une nouvelle carte Battle Royale (Alcatraz, du mode Blackout de Call of Duty: Black Ops 4) et un nouvel espace social appelé The Club, où vous pouvez socialiser et participer à divers mini-jeux.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, nous vous recommandons de jeter un œil à notre analyse complète de COD Mobile.

