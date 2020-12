Les ventes de PC en 2020 dépasseront les 300 millions d’unités, selon les dernières estimations des analystes. Une renaissance après de nombreuses années de déclin qui amènera l’industrie aux niveaux de 2008 presque oubliés.

Certains gourous ont estimé que les mobiles détruiraient les ordinateurs personnels. Et cela semblait être vrai dans la dernière décennie où les ventes de PC s’accumulaient chute après chute, alors que le déploiement des smartphones ne cessait de croître. Beaucoup d’entre nous savaient clairement que le PC n’était ni mort ni ne mourrait, car il est irremplaçable pour plusieurs tâches. Malheureusement, une pandémie mondiale a dû survenir pour que la résurrection se produise.

Alors que les ventes mobiles chutent, les ordinateurs personnels réapparaissent comme un phénix. Le besoin de nouvelles infrastructures pour le télétravail, les études à domicile ou pour ces moments de loisirs numériques qui nous ont sûrement permis de passer les limites un peu plus confortablement, a fait croître le marché des PC au deuxième trimestre de l’année. Dans le troisième, c’était une explosion.

Et il semble que les bonnes données se confirment pour la dernière partie de l’année. Les 300 millions d’unités représenteront un augmentation d’une année sur l’autre proche de 20% par rapport à 2019 où des pousses vertes ont déjà été observées et placeront le marché à des niveaux proches de 2008.

Et cela malgré un pénurie de composants qu’elle a mis à rude épreuve la chaîne d’approvisionnement et ne s’attend pas à se redresser avant 2021. Nouvelles plates-formes de traitement d’Intel et d’AMD; les nouvelles technologies de connectivité telles que la 5G et le Wi-Fi 6; Les logiciels d’intelligence artificielle pour simplifier les tâches telles que la connexion ou les webcams améliorées qui ont été essentielles aux tâches de visioconférence sont des aspects que les analystes citent pour que les entreprises et les consommateurs mettent à jour leurs équipements et la «fête» se poursuit en 2021.

Et aussi les tablettes. Un autre segment qui a été ressuscité. Les ventes de tablettes ont chuté après une croissance spectaculaire suite au coup de pouce reçu il y a plus de dix ans par le lancement de l’iPad d’Apple. La grande polyvalence des téléphones intelligents modernes et leur augmentation en taille et en puissance, a cannibalisé le segment des petites tablettes électroniques, tandis que le haut de gamme s’est transformé en «2 en 1» capable d’offrir également des fonctions informatiques. ordinateurs portables.

Le troisième trimestre 2020 a enregistré un changement de tendance significatif, même si -comme la vente de PC- Reste à voir si ça reste dans le temps. D’ici la fin de 2021, l’industrie s’attend à ce que la base installée combinée de PC et de tablettes atteigne 1,77 milliard d’unités. Une bonne augmentation par rapport aux 1640 millions avec lesquels a clôturé 2019.