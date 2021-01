Si nous pensons aux résolutions typiques du Nouvel An, certaines qui nous viennent toujours à l’esprit sont celles de perdre du poids, manger plus sainement ou faire plus d’exercice. Surtout après s’être gavé de polvorones, de nougat et de panettones. Perdre du poids et se remettre en forme demande du temps et de la patience, mais si vous commencez aujourd’hui, les résultats pourraient être visibles d’ici l’été.

Les applications peuvent vous aider, et pour preuve, nous avons compilé 31 applications qui vous aideront à perdre du poids grâce à une bonne alimentation et un peu d’exercice. Malheureusement, il n’y a pas d’applications magiques qui vous font perdre du poids en appuyant sur un bouton, alors gardez à l’esprit qu’elles sont plus d’une aide et que vous devrez faire des efforts.

Applications diététiques et nutritionnelles

Nous avons divisé notre sélection en deux types d’applications: celles qui se concentrent sur la partie nutrition et celles qui le font dans l’exercice. Dans les applis régime et nutrition vous trouverez 12 applications qui vous aident à mieux manger, avec des régimes prêts à l’emploi ou qui vous aident à compter les catégories. N’oubliez pas, cependant, que l’idéal est toujours de consulter un nutritionniste.

Chronométrez vos bouchées

Certaines études indiquent que notre cerveau peut prendre environ 20 minutes pour comprendre que nous mangeons et donc envoyer le sentiment d’être rassasié et satisfait. Cette application vous aide à manger plus lentement pour couvrir cette plage horaire avec une prise alimentaire plus faible. Il n’est disponible que pour Android, et bien qu’il y ait une application similaire -Eat Slowly- pour iOS, elle n’est plus disponible dans l’App Store.

Disponible pour Android.

Yazio

Yazio vous aide dans votre plan de perte de poids sur plusieurs fronts. Il est capable de générer un plan nutritionnel adapté à vos besoins, il dispose d’un Compteur de calories pour d’innombrables aliments et vous permet enregistrer les repas et les exercices que vous effectuez.

Disponible pour iOS et Android.

Noom

Noom est un entraîneur personnel conçu par application qui vous accompagne dans votre cheminement pour perdre du poids et adopter des habitudes de vie plus saines. En plus de enregistrez les calories de vos repas ou de votre activité physique, l’information est complétée par des défis et des articles pour rester motivé.

Disponible pour iOS et Android.

Régime alba

La principale différence de Diet Alba par rapport aux autres applications de recettes est que dans ce cas votre alimentation est gérée par des professionnels, avec qui vous pouvez contacter à tout moment. Bien sûr, cette attention personnalisée a un prix: à partir de 34,95 euros par mois.

Disponible pour iOS et Android.

Compteur de calories

Si vous essayez de suivre le nombre de calories que vous consommez tout au long de la journée ou si vous en faites trop avec des graisses saturées ou des glucides, Calorie Counter dispose d’une énorme base de données avec six millions d’aliments.

Disponible pour iOS et Android.

LifeSum

Chez LifeSum, vous avez une boîte à outils avec tout ce dont vous avez besoin pour perdre du poids: planificateur de repas, un calculateur de calories, des conseils diététiques, une base de données de recettes et des conseils diététiques. Tout cela avec une très belle interface.

Disponible pour iOS et Android.

Assistant diététique

Si vous ne savez pas par où commencer votre alimentation, cet assistant vous aide à rester motivé avec des défis, des photos et un peu de gamification avec des récompenses. Dans cette application, vous trouverez des conseils utiles, des rappels, un compteur de calories et un journal de repas.

Disponible pour iOS et Android.

Nootrique

Sans payer, vous pouvez utiliser Nootric pour afficher le contenu nutritionnel et poser des questions aux diététistes professionnels, même si la bonne nouvelle vient avec la version payante. Vous aurez alors un plan nutritionnel personnalisé avec un suivi contrôlé par l’équipe de nutritionnistes.

Disponible pour iOS et Android.

Nutrition Freeletic

Freeletics Nutrition, c’est comme avoir un coach à la maison pour vous dire quoi manger, quand et pourquoi. Et ça te fait même Liste de courses pour que vous alliez au supermarché pour acheter tous les ingrédients pour votre dîner. Il a plus de 300 recettes et vous devrez payer l’abonnement mensuel pour profiter de toutes les fonctions et avoir un plan personnalisé.

Disponible pour iOS et Android.

Nooddle

Les applications de recettes sont excellentes, mais elles vous obligent parfois à passer des heures à rechercher des ingrédients spécifiques. Nooddle est le concept inverse: vous lui dites les ingrédients que vous avez et il vous dit quelles recettes vous pouvez effectuer. Filtrez les résultats pour des recettes saines et vous avez terminé.

Disponible pour iOS et Android.

VNutrition

Chaque application de recette digne de ce nom comprend du contenu pour vegan, mais cette application leur est exclusive. Signée par The Vegan Society, l’application se concentre sur la réalisation de repas végétaliens qui répondent aux besoins nutritionnels.

Disponible pour iOS et Android.

Yuka

Parfois, il est difficile de savoir si quelque chose est vraiment sain ou non en lisant ses ingrédients. Yuka vous facilite la tâche, car vous n’avez besoin que scannez le code-barres et il vous dit en termes clairs s’il est mauvais, médiocre, bon ou excellent, selon ses composants.

Disponible pour iOS et Android

Applications de fitness

Manger sainement est tout aussi important pour perdre du poids que faire de l’exercice. Qui veut quelque chose, quelque chose lui coûte, et perdre ces kilos va demander des efforts et beaucoup de sueur, mais ne vous inquiétez pas: ces applications rendront le processus plus divertissant.

Suer avec Kayla

Kayla Itsines est une coach professionnelle australienne et vous pouvez désormais transpirer avec elle. Eh bien, avec votre application. C’est un programme de fitness pour femmes avec différents types de formation de 28 minutes avec un minimum d’équipement nécessaire.

Disponible pour iOS et Android.

8Fit

8Fit est une application qui souhaite que vous adoptiez un mode de vie plus sain. Il a une partie nutrition avec des recettes et des plans de repas, ainsi que différents exercices simples (Jusqu’à 350!) Que vous pouvez réaliser à l’aide de votre mobile.

Disponible pour iOS et Android.

Défi sportif de 30 jours

Êtes-vous capable de relever le défi? Le concept est simple: chaque jour, vous devez suivre Tableau des exercices recommandé pour cette journée, et ainsi de suite pendant les 30 jours du programme. L’intensité augmente avec le temps, mais bien sûr, sinon ce ne serait pas un défi.

Disponible pour iOS et Android.

Entraîneur FitBit

Bien sûr, vous profiterez beaucoup plus de cette application si vous avez un bracelet ou une montre FitBit, mais ce n’est pas nécessaire. Dans l’application, vous trouverez 7 à 60 minutes d’entraînement de durée que vous pouvez effectuer n’importe où.

Disponible pour iOS et Android.

Exercices à la maison

Tout le monde n’a pas le temps ou l’argent pour rejoindre le gymnase et parfois il n’y a pas de budget pour tout type d’équipement domestique. Pour tous, il y a cette application avec des exercices pour tous les principaux groupes musculaires et que ne nécessite aucun équipement spécial.

Disponible pour iOS et Android.

Exercices à domicile

Similaire est appelé, mais différent est. En effet, cette application Exercices à domicile est le même concept que la précédente: des exercices que vous pouvez réaliser dans le confort de votre maison, avec des routines développées par des professionnels.

Disponible pour Android.

Entraînement de 7 minutes

Dans la même veine que les précédentes, 7 minutes comprennent des séances d’entraînement pour renforcer les abdominaux, mener une vie plus saine et, bien sûr, perdre du poids. Ils sont au total 13 exercices de 30 secondes chacun, avec 10 secondes de repos entre chacun.

Disponible pour iOS et Android.

Perdre du poids en 30 jours

Si vous êtes plus intéressé par la perte de poids, cette application se concentre dessus, avec une multitude de exercices et guides vidéo. L’offre est complétée par des plans de régime et un suivi de vos progrès et des calories que vous avez brûlées.

Disponible pour iOS et Android.

JEFIT

JEFIT est l’une de ces applications pour vous amener à la salle de sport et bien qu’elle se concentre plus que tout sur l’haltérophilie, elle a également programmes avec des objectifs comme la perte de poids et gras ou tonifiant.

Disponible pour iOS et Android.

FitNotes

Te souviens-tu exactement tous les exercices que vous avez effectués aujourd’hui à la maison ou au gym? Probablement pas, et si vous comptez les noter, il vous sera plus pratique de le faire dans une application que dans un cahier. FitNotes sert exactement cela.

Disponible pour iOS et Android.

GymBook

GymBook est un autre “journal d’exercices” où vous pouvez notez tous vos entraînements puis passez en revue l’historique et les statistiques. Il est disponible pour iOS, bien que sur Android vous ayez un GymBook avec le même nom et la même fonction, bien que beaucoup plus simple.

Disponible pour iOS.

Runtastic

Runtastic est l’une des applications de fitness les plus populaires depuis de nombreuses années, elle n’a donc guère besoin d’être présentée. Cela vous aide essentiellement enregistrez toutes vos activités physiques et il vous sert quelque chose comme un coach virtuel.

Disponible pour iOS et Android.

RunKeeper

RunKeeper est une autre application très populaire (10 millions de téléchargements sur Google Play) dont l’objectif principal est de journal d’activité physique. Obtenez des statistiques sur votre rythme, votre distance et votre progression, prenez des photos et partagez-les avec vos amis pendant que vous partez courir.

Disponible pour iOS et Android.

Nike Run Club

Similaire aux précédents, bien que dans ce cas axé sur la carrière et pas d’autres types d’activités. Nike Run vous permet d’enregistrer toutes vos sessions, de stocker des statistiques, de vous proposer des défis hebdomadaires, des trophées et des réalisations pour vous garder motivé.

Disponible pour iOS et Android.

Yoga de poche

Si vous préférez une activité plus détendue, le yoga peut être une excellente alternative. Pocket Yoga est une sorte d’encyclopédie de poche avec plus de 200 poses illustrées, pratiques et cours pour les débutants et les utilisateurs plus avancés.

Disponible pour iOS et Android.

Yoga quotidien

Le yoga quotidien est une application de formation de yoga qui vous propose des exercices de yoga avec différentes durées et niveaux illustré de vidéos de qualité et des instructions audio avec une musique de fond relaxante.

Disponible pour iOS et Android.

Alo se déplace

Si vous prenez ce yoga très au sérieux, dans Alo Moves vous trouverez plus de 2500 cours de yoga vidéo réalisées par des experts. Pour accéder à tout le contenu, vous devrez payer, bien que vous ayez une période d’essai de 14 jours pour savoir si c’est ce que vous recherchez ou non.

Disponible pour iOS et Android.

Tinygain

Tinygain est une application simple et agréable avec laquelle vous pouvez créez vos propres routines et suivez de vos habitudes. Vous pouvez l’utiliser pour à peu près n’importe quoi, du mieux dormir à l’exercice quotidien.

Disponible pour iOS et Android.

Taureau d’habitude

Les applications ci-dessus sont inutiles si vous ne parvenez pas à transformer votre alimentation ou votre entraînement en habitude. C’est exactement ce dans quoi est spécialisé Habit Bull, qui vise à gardez vos habitudes sous contrôle basé sur leur enregistrement religieux.

Disponible pour iOS et Android.