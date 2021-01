Cherchez-vous des applications gratuites pour votre mobile? Tous ces éléments étaient auparavant payés et peuvent maintenant être obtenus gratuitement. Dépêchez-vous et profitez des réductions.

Si vous cherchiez applications payantes gratuites pour votre mobile, vous venez au bon endroit. Un jour de plus, nous sélectionnons les meilleures offres d’applications et de jeux de Google Play, grâce auxquelles il est possible d’obtenir de vrais cadeaux grâce aux développeurs.

Dans cette sélection d’applications gratuites, le dernier de l’année 2020, il est possible de trouver des utilitaires comme Calculatrice d’unité Pro, et de nombreuses autres applications, ainsi que des jeux avec des milliers de téléchargements et d’innombrables évaluations positives telles que Dinosaur Hunter Zombie Masters VIP et de nombreux autres titres amusants avec lesquels passer des heures à vous divertir.

Il est également possible de trouver d’autres pack d’icônes pour Android avec lequel vous pouvez personnaliser votre écran d’accueil mobile à votre guise.

Applications payantes Android gratuites

Origine unique 2 | Gratuit 0,99 eurosNotes de cours – Notes de classe simplifiées | Gratuit 2,99 eurosMath Fractions Pro | Gratuit 0,61 eurosDefender Battle: Hero Kingdom Wars – Jeu de stratégie | Gratuit 1,99 eurosConvertisseur d’unité Pro | Gratuit 0,79 eurosContrôle du volume Knobby – Application de widget de volume unique | Gratuit 1,19 eurosGeoPosition | Gratuit 0,89 eurosBusiness Calculator Pro | Gratuit 0,59 eurosmAh Battery Pro | Gratuit 0,89 eurosDécimal à fraction Pro | Gratuit 0,5 eurosPack d’icônes Krix | Gratuit 1,49 euros120X Game Booster Pro | Gratuit 5,49 eurosLa communauté de l’horoscope social | Gratuit 1,99 eurosFledermaus – Pack d’icônes | Gratuit 1,49 euros

Jeux payants pour Android gratuits

Frontier Wars: Defence Heroes – Jeu TD tactique | Gratuit 0,59 eurosDefender Battle: Hero Kingdom Wars – Jeu de stratégie | Gratuit 1,99 eurosFrontier Wars: Defence Heroes – Jeu TD tactique | Gratuit 0,59 eurosThe Survivor: Rusty Forest [Remastered] | Gratuit 0,99 eurosCyber ​​Fighters: Ligue des Cyberpunk Stickman 2077 | Gratuit 0,59 eurosChase Survival 2 – Jeu de survie et de course en 3D | Gratuit 1,29 eurosFruit Pop Saga | Gratuit 1,69 eurosGalaxy Attack: tireur extraterrestre (Premium) | Gratuit 0,99 eurosTracer des lignes: Pro | Gratuit 0,59 eurosChasseur de dinosaures – Jurassic Monster World 2020 | Gratuit 1,29 eurosPoussez-les tous en 3D – Jeu de puzzle de blocs intelligents | Gratuit 1,29 eurosZombie Masters VIP – Jeu d’action ultime | Gratuit 1,09 eurosWindWings: tireur spatial, attaque Galaxy (Premium) | Gratuit 1,09 eurosDot Heroes III – Keep the Castle Edition VIP | Euros gratuitsDot Heroes Ⅱ: Top Summoner | Gratuit 0,89 eurosLe pack d’icônes Lox (version allégée) | Gratuit 0,99 eurosTheme Park Simulator: Parc d’attractions! | Gratuit 0,99 euros