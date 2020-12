Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 07/12/2020 17:56

En attendant la sortie éventuelle de Halo Infinite, 343 Industries a révélé un nouveau roman visuel sous le nom de Halo: point de lumière, qui sera une suite directe de Halo: Smoke & Shadow et Halo: Renegades. Ici, nous partageons le sujet de l’histoire.

Sur le site officiel de Halo Waypoint, vous pouvez lire ce qui suit:

Août 2558. Rion Forge était déterminée par sa mission insatiable d’espoir dans une galaxie post-Covenant, après des années de recherche d’une famille. Mais c’était avant que Rion et l’équipage de son vaisseau de récupération, Ace of Spades, ne rencontrent un être puissant et tragique qui changerait à jamais leur vie. Ce survivant des années passées a apporté avec lui la révélation d’anciens plans et une histoire brutale et stupéfiante. “