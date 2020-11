Le gala de la Prix ​​du jeu 2020. Dans une année des plus étranges du monde, le rendez-vous avec Geoff Keighley ne manquera pas, tout comme les publicités et ces «Première mondiale» que tout le monde aime tant. Sera-ce l’occasion idéale de revoir Halo Infinite? 343 Industries s’est prononcée sur la question et a précisé que Ce ne sera pas la nuit pour voir le Master Chief, bien que cela avance une excellente mise à jour pour très peu.

Il y aura bientôt des nouvelles importantes pour Halo Infinite

Le titre, qui arrivera à la fois sur PC et Xbox One et sur la nouvelle Xbox Series X | S, traverse une étape un peu étrange avec la dernière marche de l’équipe, son directeur. Dans cette situation, un Employé de 343 Industries voulait parler un peu sur Reddit pour mettre à jour le jeu. Tout le monde travaille actuellement “dans pratiquement toutes les facettes du jeu”, déclare l’employé, “nous n’avons rien de prévu pour VGA, mais nous espérons offrir au moins une mise à jour de haut niveau dans les semaines à venir pour que nous puissions recommencer ce voyage ensemble après les vacances de Noël.

Savoir plus: Halo: Guillermo del Toro voulait que le Master Chief ait un mauvais jumeau dans le film

Ils se démarquent de l’événement du jeu vidéo, mais ils prétendent avoir quelque chose à cuire pour très peu. Phil Spencer a récemment parlé des engrenages de la 343i, assurant qu’ils étaient positifs pour l’avenir du jeu. Et c’est qu’on ne peut pas oublier ça l’idée avec Halo Infinite n’est pas que ce soit un lancement unique, mais un projet qui grandit et s’améliore au fil des ans. “Je sais qu’il est difficile d’attendre, mais l’équipe va profiter au maximum de cette prolongation et nous voulons nous assurer que nous pouvons avancer de la meilleure façon possible”, ajoute-t-il.

Pas de Halo Infinite au gala du 10 décembre, mais il y aura bientôt quelque chose. Nous espérons voir bientôt les nouveautés de l’étude.