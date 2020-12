Le retard de développement a permis à ses développeurs de corriger et d’améliorer divers aspects.

Par Angel Herrera / Mis à jour le 9 décembre 2020, 07:45 AM

L’étude 343 Industries a finalement annoncé la fenêtre de lancement tant attendue de Halo Infinite: Automne 2021. Bien que cette révélation soit ce dont tout le monde parle maintenant, ce n’était pas la seule nouvelle dont le développeur a profité pour fournir aujourd’hui depuis, ensemble pour elle, on en a trouvé d’autres qui feront le bonheur de tous les fans de la série.

Dans la déclaration proposée par le studio, certains membres de l’équipe de développement ont évoqué divers aspects que l’on peut attendre du jeu. Dès le départ, ils ont remercié tous les acteurs pour les retours qu’ils ont reçus, qu’ils jugent vitaux car ils les ont aidés à trouver différents points à corriger et même à modifier des éléments pour correspondre à la vision qu’ils avaient du projet.

Il y aura des améliorations visuelles majeures, y compris le modèle de CraigCela dit, ils prétendent que il y a eu de grandes avancées dans des domaines clés comme l’éclairage global, l’occlusion ambiante, les ombres, l’éclairage volumétrique, le ciel et l’atmosphère, ainsi que dans les sections de rendu. Tous ensemble, ils donnent à Halo Infinite une apparence encore meilleure et très éloignée de la qualité montrée dans la démo controversée de juillet dernier.

Sous cette même idée, ils mentionnent qu’ils ont travaillé dur sur les visuels du jeu. Désormais, les éléments tels que les environnements, les textures, les modèles et les expressions des personnages ont plus de détails qui les rendent plus naturels et réalistes. Et oui, parmi eux se trouve le célèbre modèle Craig qui, disent-ils, n’aura pas l’air si raide.

Carte multijoueur en cours

Armure vêtue de défenseur noble

Carte multijoueur en cours

Armure vêtue de poinçon de scorpion

Revêtement d’armure Splinter Desert

Doublure d’armure de chien de garde

Art conceptuel Halo Infinite

Doublure d’armure de chien de garde

Un autre point dont ils ont parlé était la question des micropaiements et du contenu supplémentaire pour le jeu. Bien que le studio mettra en œuvre une large gamme d’objets et de récompenses cosmétiques, il ne prévoit pas d’ajouter des boîtes de butin avec des objets aléatoires, des achats injustes ou des objets qui affectent la jouabilité de l’un des modes présents dans Halo Infinite.

Enfin, les développeurs admettent que le changement de leur modèle de travail – passer du travail en studio à leur propre domicile – a affecté leur rythme de travail et a directement influencé l’avancement du projet. C’était peut-être l’un des plus grands défis auxquels ils ont été confrontés jusqu’à présent, mais après avoir examiné les progrès positifs réalisés jusqu’à présent, ils savent qu’ils ont été en mesure de relever un tel défi.

