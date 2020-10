Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La bêta de Halo 4 pour PC a commencé il y a quelques jours avec beaucoup de contenu, dans le cadre de la campagne, des cartes multijoueurs et des missions Spartan Ops. Dans le même temps, 343 Industries a piloté plusieurs nouveautés qui sont en route vers Halo: The Master Chief Collection.

Si vous aviez la possibilité de participer au test, mais que vous en vouliez plus, nous avons une excellente nouvelle pour vous. Le studio a décidé de prolonger la bêta de plusieurs jours, afin que les membres du programme Halo Insider aient la possibilité de continuer à jouer.

343 Industries n’a pas seulement ajouté plus de temps au test public des PC, il a également ajouté de nouvelles fonctionnalités intéressantes qui seront sûrement bien accueillies par les fans.

Halo 4 Beta est étendu au PC et Halo: Reach reçoit des nouvelles

343 Industries a rapporté que les tests publics de Halo 4 pour PC se termineront désormais jusqu’au 6 novembre à 11h00, heure de Mexico. Le studio a publié une mise à jour pour corriger certains bogues et effectuer des ajustements généraux.

La bonne nouvelle est que la mise à jour permet également le cross-play pour le mode Firefight et le multijoueur dans Halo: Reach, une fonctionnalité qui sera ensuite activée dans Halo: The Master Chief Collection pour consoles et PC.

Le studio a amélioré la fréquence d’images déverrouillée de Halo: Reach pour PC. De plus, des modifications de la vidéo et des contrôles ont été ajoutées, ainsi que la prise en charge des emblèmes de joueurs pour apparaître dans les jeux pour cette tranche.

Nous vous rappelons que la bêta de Halo 4 et les futurs jeux de la franchise ne seront disponibles que pour les membres du programme Halo Insider. Ici, nous vous expliquons comment en faire partie. 343 Industries n’a pas révélé de date de sortie pour Halo 4 pour PC.

Insiders Halo! Nous prolongons le vol Halo 4 d’une semaine supplémentaire pour se terminer le 6 novembre à 10 h HP. Avec l’extension, nous ajoutons: 🔀 Halo: Reach Firefight et Multiplayer sont maintenant disponibles pour les tests de jeu croisé

🖥️ Mises à jour Halo 4 PC et Xbox

Dans le même ordre d’idées, le studio a rapporté que Halo 5 ne viendrait pas sur PC dans le cadre de Halo: The Master Chief Collection. En outre, nous savons que ledit versement ne sera pas entièrement optimisé pour Xbox Series X et Series S.

Halo 4 arrivera sur PC via Halo: The Master Chief Collection à une date à confirmer. Dans ce lien, vous trouverez toutes les actualités liées à la franchise.

