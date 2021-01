Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bien que cette année la Xbox fêtera ses 20 ans, qui comptent pour différents succès tout au long de cette période, la marque ne clique toujours pas sur l’Asie et bien que la Corée du Sud et la Chine soient des marchés compliqués, les possibilités de positionnement de leur les consoles au Japon sont plus anciennes, mais cela ne s’est pas produit. Nous savons que la Xbox Series X | S a commencé une nouvelle ère et une partie de celle-ci comprend l’augmentation de la présence sur le marché japonais, mais le début a été faible dans la mesure où la 3DS s’est vendue plus en 2020 que toute la famille Xbox, y compris les nouvelles consoles.

Selon les informations de Famitsu (via Nintendo Life), les performances de la Xbox au Japon n’ont pas montré de changements significatifs en 2020 et après consultation des résultats finaux en termes de ventes de consoles, la famille Xbox, y compris Xbox One S, Xbox One X , La Xbox Series S et la Xbox Series X ont vendu au total 35 009 unités, dont 31424 Xbox Series X et Xbox Series S. unités, montrant le dur démarrage de la marque Microsoft sur l’île japonaise.

Bien que ces chiffres ne puissent pas être considérés comme si encourageants, il faut tenir compte du fait que c’est le début d’une nouvelle stratégie de la Xbox pour avoir une plus grande présence au Japon et Phil Spencer, chef de la marque, a montré sa volonté de changer la cours de l’histoire sur ce marché.

