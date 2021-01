Si This is Us a touché votre cœur et que vous attendez avec impatience sa nouvelle saison, ces alternatives sur Amazon vous plairont sûrement.

Amazon Prime Video dispose d’un énorme catalogue de séries et de films et il est même courant que les utilisateurs d’Amazon Prime n’utilisent même pas le service en pensant que leur abonnement n’est valable que pour effectuer des achats sur Amazon. Le fait est que Prime Video cache l’un des catalogues de services VOD les plus récompensés et les plus diversifiés et notre mission est de recommander des séries qui valent la peine et de révéler de petites merveilles.

Depuis lors C’est nous C’est l’une de ces séries spéciales que l’on peut trouver sur Amazon et ce drame est basé sur la prémisse des liens entre plusieurs frères et les événements de leur vie. Bien sûr, cette série spéciale, qui compte actuellement 5 saisons, dont 4 sur Amazon Prime Video Spain, est parmi les mieux appréciées du service, donc si vous l’avez déjà vue et que vous recherchez des alternatives similaires, vous avez ici 4 alternatives à This is us sur Amazon Prime Video.

La parentalité

La parentalité est la première série qui vous vient à l’esprit lorsque vous pensez à des alternatives à This is Us. Étant une série dramatique, elle introduit également certains éléments de la comédie, bien qu’avec un objectif similaire. Nous racontons l’histoire de plusieurs frères, même si cette fois la série se concentrera davantage sur la paternité de chacun d’eux et tout ce que cela implique, avec ses grands moments et les pires. Bien sûr, c’est l’option la plus proche de This is Us. Parenthood a ses 6 saisons dans la version espagnole d’Amazon Prime Video.

Année: 2010, Saisons: 6, Épisodes: 103, Durée approximative: 40 minutes

La merveilleuse Mme Maisel

Nous vous en avons déjà assez parlé de La merveilleuse Mme Maisel, mais c’est une autre de ces séries que vous devriez voir oui ou oui si vous avez Prime Video. Nous continuons avec des drames familiaux, mais cette fois avec beaucoup plus de comédie dans une histoire sur une femme qui décide comment elle veut vivre sa vie en fonction de ce qui la rend heureuse, dans ce cas, la comédie.

Année: 2017 Saisons: 3 épisodes: 24 Durée approximative: 50 minutes.

L’amour moderne

L’amour est particulier et les relations entre les gens donnent pour toutes sortes d’histoires. Cette série est basée sur la chronique excentrique du New York Times où les lecteurs racontent leurs histoires d’amour: une amitié improbable. Un amour perdu qui refait surface. Un mariage à son tournant. Une date qui n’a peut-être pas été. Une nouvelle famille non conventionnelle. Ce sont les histoires extraordinaires des joies et des tribulations de l’amour, chacune basée sur un article personnel sur les relations réelles dans la chère chronique du New York Times “L’amour moderne“.

Année: 2019 Saisons: 1 Épisodes: 8 Durée approximative: 30 minutes

Le type audacieux

Le type audacieux est une autre série qui traite des amours et des relations, même si cette fois nous quittons la famille pour aller dans un autre environnement quotidien, celui du travail. Cette série nous permet de jeter un regard sur la vie et les amours extravagantes des responsables du magazine féminin mondial Scarlet. La génération émergente de femmes écarlates se soutiennent mutuellement alors qu’elles cherchent leur propre voix dans une mer de leaders intimidants. Ensemble, ils explorent la sexualité, l’intimité, l’amour et la mode. Sur ses 4 saisons, nous en avons 3 disponibles dans la version espagnole d’Amazon Prime, nous imaginons que tout au long de cette année, ils ajouteront la nouvelle saison au service dans notre pays.

Année: 2017, Saisons: 4, Épisodes: 46, Durée approximative: 40 minutes.