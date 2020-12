La vitesse de montée en flèche actuelle à laquelle la technologie évolue vous oblige chaque année à mettre à jour votre système d’exploitation mobile. De nos jours, le fait qu’un smartphone dispose de 4 ans de mises à jour dépend de chaque marque, ce que, par exemple, Apple fait avec son iPhone, mais pas tout sur Android. Par conséquent, la nouvelle de l’union entre Google et la marque de processeurs Qualcomm est certainement la bienvenue:

Google et Qualcomm

En 2017, avec la version Android 8.0, Google a introduit le Projet Treble, un effort certainement ambitieux de la part de Google qui consiste à restructurer Android pour établir une base modulaire dans laquelle «le code de niveau inférieur créé par les fournisseurs de silicium est séparé de la structure principale du système d’exploitation Android», de sorte que le Les fabricants d’appareils peuvent mettre à jour le code du système d’exploitation sans avoir à compter sur les fournisseurs de silicium pour mettre à jour le code de niveau inférieur à chaque version.

Le nouvel accord entre Google et Qualcomm est un moyen de lutter contre la fragmentation du marché et faciliter l’arrivée de mises à jour sur les appareils Android, de sorte que le processus soit rationalisé et qu’un terminal puisse avoir une durée de vie utile plus longue et plus sûre. Ces initiatives sont conçues pour permettre des mises à jour plus rapides du système d’exploitation Android avec moins de ressources.

Les améliorations visent à permettre aux fabricants d’équipement d’origine (OEM) de mettre à niveau leurs appareils Snapdragon vers le dernier système d’exploitation Android sans modifier le logiciel de chipset Qualcomm Technologies spécifique. En résumé, et selon le post officiel de Qualcomm, “ces améliorations sont conçues pour réduire le temps et les ressources nécessaires pour mettre à jour les appareils basés sur Snapdragon à la dernière version du système d’exploitation Android “.

Plus de vie pour un mobile avec le processeur Snapdragon

Dans le cadre de cette collaboration avec Google, Qualcomm Technologies prendra désormais en charge quatre versions du système d’exploitation Android, ce qui signifie 4 ans de mises à jour de sécurité pour toutes les plates-formes Snapdragon utilisant les améliorations de Project Treble.

Ça oui, ce n’est pour aucun des mobiles actuels, puisque ce projet commencera «en commençant par la nouvelle plateforme mobile Snapdragon 888“, Qui constituera la base de la plupart des smartphones haut de gamme que nous verrons est arrivé sur le marché en 2021.

Mais puisque Qualcomm se réfère à son immense catalogue de processeurs, il est certain qu’il sera étendu au reste des modèles de chipset, et donc au reste des gammes mobiles, économique / d’entrée de gamme et moyenne.