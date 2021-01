Si vous appréciez les séries aux personnages attachants, nous sommes convaincus que nos propositions seront à votre goût.

J’entends à de nombreuses reprises, en particulier parmi les personnes qui considèrent que les téléchargements illégaux de séries et de films sont un droit acquis et non pas quelque chose dont on ne peut pas être fier, comment ils insistent sur le idée que le plateformes offre peu de contenu, avec bonne variété et de qualité douteuse. Vraiment, si vous passez en revue certains des nos articles de recommandationQue ce soit sur Netflix ou HBO, vous découvrirez des récits pleins de vie et qui vous garderont collé au canapé pendant des heures. Rejoignez-nous entre quatre histoires si différents les uns des autres, mais avec le facteur humain à la surface.

Peu orthodoxe

Si tu en veux un l’histoire que tu remplir de vie, que vous découvrez un monde que vous ne connaissiez pas jusqu’à présent et avec un protagoniste aussi charismatique que celui de Shira haasEn tant qu’actrice qui joue Esther Shapiro, vous êtes au bon endroit. Au sein de la religion juive, en cas de scission orthodoxe, les femmes doivent remplir et interpréter le rôle que Dieu leur a confié, bien que Esther pas pour le travail et quitte son domicile à New York se réfugier en Allemagne et découvrir un nouveau mode de vie.

Année: 2020 Saisons: 1 Chapitres: 4 Durée moyenne: 55 minutes

Filles de la terre

Une autre pièce avec femmes, parce que l’exaltation des sentiments est mieux représentée à travers ses yeux, elle nous mène à la Seconde Guerre mondiale et la soi-disant armée de terre des femmes, qui se trouvait être un organisation ce qui a donné Je travaille des femmes sur le terrain pendant cette période, car la plupart des Pour des hommes j’étais combat à l’avant. Il amour et la syndicat de ces quatre femmes sera ce que libérer l’intrigue sur la série, qui a séduit des millions de téléspectateurs au Royaume-Uni.

Année: 2009 Saisons: 3 Chapitres: 15 Durée moyenne: 45 minutes

Outlander

Il y a peu à dire à ce sujet Serie télévisée, l’un de ceux qui nous accompagne depuis des années, mais Je vais résumer brièvement le argument, spectaculaire là où il y en a. Une femme, Claire Beauchamp, dévouée à prendre soin des autres infirmière dans la Seconde Guerre mondiale, nous répétons l’époque, c’est mystérieusement transféré en 1743, où il rencontrera un guerrier écossais, avec qui il finira par se marier et avoir un double vie à travers le temps. Aventures, mystère et romance sont garantis dans cette grande série télévisée.

Année: 2014 Saisons: 4 Episodes: 67 Durée moyenne: 55 minutes

Sauvetage du Nord

Enfin, si vous aimez drames familiaux et les histoires de dépassement, vous devriez jeter un oeil à cette série intéressante. A cette occasion, l’action se déroule dans la petite ville de Turtle Island Bay, où le Famille ouest, essayant d’oublier Boston et le la mort de la mère de la famille. Là, John, père de trois enfants, obtient un emploi de membre de l’équipe de sauvetage, où vous devez recommencer et affronter la vie après une perte irréparable.

Année: 2019Saisons: 1Chapitres: 10Durée moyenne: 40 minutes