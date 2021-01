Si vous êtes un adepte de La que se avecina, voici quelques alternatives sur Amazon Prime Video qui pourraient vous plaire.

Écrit par Ender Arrieta sur Amazon

Celui qui se profile C’était une série espagnole créée par les frères Alberto Caballero et Laura Caballero. La série suit la vie des locataires de la propriété Point de vue de Montepinar dans lequel nous voyons les problèmes surréalistes qui se posent aux protagonistes de la série et les relations entre eux qui sont pleines d’humour noir.

La série aborde les vrais problèmes en Espagne en ce qui concerne le logement, la bulle immobilière et le faible accès des jeunes au logement. La série en vedette 12 saisons et sont actuellement disponibles à le catalogue Amazon Prime Video en Espagne, mais si vous souhaitez profiter d’alternatives similaires, voici une liste qui pourrait vous convenir.

Il n’y a personne vivant ici

Cette série a également été créée par les frères Caballero et raconte les histoires d’un couple qui arrive au bâtiment Déception 21 et qu’alors ils rencontreront des voisins très particuliers et des histoires qui ne lésinent pas sur l’humour en raison des aventures qu’ils auront au cours de la série.

Année: 2003 Saisons: 5 épisodes: 90 Durée approximative: 90 minutes.

Les hommes de Paco

La série suit la vie de la famille de Paco Miranda, tandis que Paco est transféré dans un poste de police où son beau-père est le commissaire, et où avec ses deux amis il devra résoudre les cas de la manière la plus surréaliste possible, montrant qu’ils ne sont pas aussi compétents que les policiers.

Année: 2005 Saisons: 9 Épisodes: 117 Durée approximative: 80 minutes.

Le bateau

Cette série suit la vie de l’équipage du Étoile polaire qu’après le démarrage de l’accélérateur de particules, une tempête apparaît la nuit et plus tard, ils se rendent compte que la terre telle qu’ils la connaissaient a disparu et que maintenant 99% de la surface est de l’eau pure, pour laquelle la coexistence entre eux sera la clé de leur survie sur le navire.

Année: 2011 Saisons: 3 Épisodes: 43 Durée approximative: 75 minutes.

Embarquement

Dans cette série on retrouve les histoires de deux frères qui perdent leurs parents en haute mer et sont admis en internat Lagon noir sous la tutelle de son directeur. Cependant, des choses étranges et des morts macabres commencent à se produire au pensionnat, ce qui incitera le frère aîné à enquêter sur ce qui se passe avec ses compagnons.

