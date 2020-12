S’il y a un personnage clairement identifié à Noël, c’est bien le Père Noël. Son image perdure depuis des siècles, s’est consolidée et est présente dans le monde entier. Comment avez-vous fait? Voici les éléments clés de votre marque dont chaque entreprise devrait prendre soin:

3. Fiabilité:

Chaque année, le 25 décembre, il y a un cadeau. Le changement climatique n’a pas d’importance, s’il y a quarantaine, vous venez de déménager ou si vous ne vous êtes pas comporté parfaitement tout au long de l’année, le Père Noël, comme le confirme la culture populaire à travers des centaines de films et séries, laissera toujours un cadeau.

La leçon est simple, à quel point les clients croient-ils en votre marque? Les remplissez-vous? Considérez-les comme de futurs enfants. Apprenez à les connaître! Qu’est-ce que tu veux? Assurez-vous qu’ils l’ont et regardez au-delà des «jouets» qu’ils demandent. Votre marque est ou devrait être plus qu’un produit ou un service.

2. Surprise:

Il y a quelque chose de curieux quand on pense au Père Noël, son nom nous donne satisfaction, il nous donne de la joie. Cela résulte de l’existence de plus d’un souvenir d’une bonne expérience avec lui. D’une manière ou d’une autre, il a montré qu’il nous connaissait. Un détail peut faire la différence et cette surprise est ce qui laisse un souvenir permanent.

Combien de marques sont vraiment mémorables? Combien de marques ont un détail qui fait la différence? Connaissez votre client, connaissez vos concurrents et identifiez ce que vous pouvez faire différemment, ce que vous pouvez ajouter à votre produit ou service pour vous différencier. Cela n’a pas besoin d’être coûteux, cela doit être significatif et cela peut passer du fait d’offrir un siège ou un verre lorsque d’autres ne le font pas. Wow, chez Starbucks, ils nous appellent simplement par notre nom et cela nous suffit pour être formés par le café et bénéficier d’un service personnalisé.

3. Motifs:

Les années passent et dans la tradition du Père Noël, il y a un détail qui continue d’être préservé: les enfants écrivent. Certains laissent leurs cartes dans une chaussure, d’autres les envoient dans des ballons … le support n’a pas d’importance. L’important est que le Père Noël nous encourage à lui écrire et il nous lit!

Et si les clients avaient la confiance nécessaire pour nous dire ce qu’ils veulent, ressentent ou pensent? Et si nous avions la sensibilité de leur faire savoir que nous les avons entendus? Il n’y aurait sûrement aucune possibilité de se conformer à toutes leurs suggestions, mais souvent, il suffit de se sentir écouté et si, en plus, quelque chose change ou s’il y a un détail qui nous dit de voir une réaction à ce que nous «écrivons», nous aurons le cœur de notre les clients. La différence est que cet email, cette boîte à suggestions, l’enquête ou l’appel téléphonique, ne s’arrête pas là et dans l’idée qui nous demande seulement de ne pas partir.

4. Reconnaît:

Chaque année, tout se résume à une question, comment vous êtes-vous comporté? Étiez-vous bon ou mauvais? Cela fait toute la différence.

De nombreuses marques le font déjà, certaines mieux que d’autres. Ayez un plan de fidélité. Rien qu’un client n’aime plus que de recevoir un cadeau pour acheter à nouveau chez nous ou simplement pour acheter. J’ai récemment acheté mon garde-manger avec Justo et simplement parce qu’ils m’ont offert quelques fleurs, ils se sont distingués des autres. C’est une récompense inattendue, mais très appréciée. C’est un moyen de montrer leur appréciation et leur appréciation et le meilleur moyen de les motiver à revenir et à acheter à nouveau. Bien sûr, gardez à l’esprit que le détail ne sera d’aucune utilité, si l’essentiel n’est pas couvert. Dans ce cas, mon supermarché est arrivé à l’heure, complet et parfaitement emballé.