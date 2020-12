Les Samsung Galaxy S21 sont presque arrivés et nous en savons beaucoup sur eux. Mais que devons-nous savoir?

Écrit par Christian Collado sur Samsung Galaxy

Les nouveaux Samsung Galaxy S21 est presque là, et bien que nous soyons encore séparés de quelques semaines de sa présentation officielle, nous savons déjà pratiquement tout sur le nouveau trio de terminaux étoiles de l’entreprise en raison des fuites sans fin que nous avons pu constater ces derniers mois.

Et bien que même les prix des terminaux aient déjà été révélés, il en reste encore détails que Samsung a réussi à garder secrets, et dont nous voulons parler aujourd’hui. Parce que, pour être honnête, il y a moins de choses que nous ne savons pas sur les téléphones, que ceux qui ont déjà été révélés par des fuites.

Verre ou plastique?

L’une des plus grandes inconnues autour des nouveaux terminaux de l’entreprise: Sa partie arrière sera-t-elle en plastique? Il y a plusieurs indices qui nous sont parvenus indiquant que le S21 laisserait du verre derrière pour donner Je retourne au plastique, un matériau que la société a déjà utilisé dans des modèles récents orientés haut de gamme, comme le Samsung Galaxy Note20 ou le Samsung Galaxy S20 FE.

Cependant, il serait curieux de voir comment Samsung choisit d’équiper trois de ses terminaux les plus chers fait d’un matériau qui s’éloigne du concept haut de gamme qui entoure la série Galaxy S depuis des années.

Et ce n’est pas ça utiliser du plastique est une mauvaise chose, loin de là. À la fin, c’est un matériau plus résistant aux chocs que le verre, et contrairement à d’autres comme l’aluminium, donne la possibilité de mettre en œuvre des technologies telles que la recharge sans fil.

On spécule également sur la possibilité que seuls les Galaxy S21 et S21 + ont un dos en plastiqueAlors que le Galaxy S21 Ultra, le modèle le plus cher de la famille, serait le seul avec un corps en verre. J’ai peur que nous ne sortirons du doute que ayons l’appareil entre nos mains.

Combien coûtera votre chargeur?

Maintenant, c’est plus clair que jamais: Le Samsung Galaxy S21 sera livré sans chargeur dans sa boîte. La marque a même supprimé l’annonce dans laquelle elle se moquait d’Apple pour avoir retiré le chargeur de son iPhone 12.

La question qui se pose est comment Samsung prévoit de gérer cette situation: Vous pouvez suivre les traces d’Apple et vendre le chargeur séparément, ou bien faire comme Xiaomi avec son Mi 11, donnant aux acheteurs la possibilité de acheter un pack qui comprend à la fois le mobile et le chargeur, au même prix que si seul le mobile était acheté.

S-Pen dans le modèle Ultra, mais à quel prix?

Une autre caractéristique qui a déjà été confirmée est la Compatibilité S-Pen, exclusif au Samsung Galaxy S21 Ultra.

On sait également que, contrairement à ce qui se passe avec les modèles de la série Galaxy Note, Le Galaxy S21 Ultra S-Pen sera vendu séparément, et à côté de celui-ci sera mis en vente housses de protection spéciales cela permettra de garder le stylet chargé et attaché au smartphone à tout moment.

La question est, Combien coûtera cet accessoire? Si nous jetons un coup d’œil sur le site Web de Samsung, nous voyons qu’aujourd’hui il n’y a pas de pièces de rechange pour le Galaxy Note20 S-Pen, et seul le stylet pour le Galaxy Note10 et Note10 + est disponible à un prix de 29,90 euros. Par conséquent, il faut supposer que le prix de ce complément être supérieur à ces 30 euros en tenant compte du améliorations et avancées avec laquelle cette nouvelle édition du S-Pen aurait.

Y aura-t-il une version 4G?

Un autre détail inconnu est, si comme l’année dernière, Il y aura des versions uniquement avec 4G des Galaxy S21 et S21 +. Il y a encore une bonne partie des consommateurs qui ils n’auront pas accès aux réseaux 5G pendant quelques années, et la possibilité d’acheter les derniers modèles Samsung à un prix le plus bas En échange de se passer d’un modem 5G cela pourrait être intéressant.

Fiche technique du Samsung Galaxy S21

Comme je l’ai dit au début, Galaxy S21 Ils ont été divulgués tant de fois que leurs fiches techniques ont depuis longtemps cessé d’être un mystère. À ce jour, nous savons déjà pratiquement Tous les détails des nouveaux terminaux de l’entreprise, nous les avons donc rassemblés dans un tableau de comparaison avec les trois modèles:

Samsung Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra, fiche techniqueCaractéristiquesSamsung Galaxy S21Samsung Galaxy S21 + Samsung Galaxy S21 UltraDimensions151,7 x 71,2 x 7,9 mm

171 grammes 161,4 x 75,6 x 7,8 mm

202 grammes 165,1 x 75,6 x 8,9 mm

228 grammes Écran 6,2 pouces Infinity-O AMOLED

120 Hz

Gorilla Glass Victus 6,7 pouces Infinity-O AMOLED

120 Hz

Gorilla Glass Victus 6,8 pouces Infinity-O AMOLED

120 Hz

Gorilla Glass VictusResolution2400 × 1080, 421 ppi2400 × 1080, 394 ppi3200 × 1440, 515 ppiProcesseurSnapdragon 888 / Exynos 2100Snapdragon 888 / Exynos 2100Snapdragon 888 / Exynos 2100RAM8GB8GB12GB Système d’exploitation basé sur Android 3.1 Un système d’exploitation basé sur Android 3.1 Interface utilisateur Samsung Un système d’exploitation basé sur Android 3.1 3.1 basé sur les caméras Android 11 Storage 128/256 Go 128/256 Go 128/256 / 512 GoArrière: Téléobjectif 64 MP f / 2.0, 76 °, 28mm, OIS + 12 MP Ultra-Wide f / 2.2, 120 °, 13mm + 12 MP Grand Angle f / 1.8, 79 °, 26mm, OIS

Frontale: 10 MP f / 2,2, 80 °, 25 mmArrière: Téléobjectif 64 MP f / 2.0, 76 °, 28mm, OIS + 12 MP Ultra-Wide f / 2.2, 120 °, 13mm + 12 MP Grand Angle f / 1.8, 79 °, 26mm, OIS

Frontale: 10 MP f / 2,2, 80 °, 25 mmArrière: Téléobjectif 10 MP f / 2.4, 35 °, 72mm, OIS + 12 MP Ultra-Wide f / 2.2, 120 °, 13mm + 108 MP Grand Angle f / 1.8, 79 °, 24mm, OIS + 10 MP téléobjectif f / 4,9, 10 °, 240 mm, OIS

Frontale: 50 MP f / 2,2, 80 °, 25 mm Batterie 4000 mAh avec charge rapide, charge rapide sans fil et charge sans fil inversée 4800 mAh avec charge rapide, charge rapide sans fil et charge sans fil inversée 5000 mAh avec charge rapide, charge rapide sans fil et Recharge sans fil inversée Autre USB-C, haut-parleurs stéréo, lecteur d’empreintes digitales à ultrasons intégré à l’écran, IP68USB-C, haut-parleurs stéréo, lecteur d’empreintes digitales à ultrasons intégré à l’écran, prise en charge IP68 pour S-Pen, USB-C, haut-parleurs stéréo, lecteur d’empreintes digitales à ultrasons intégré à l’écran IP68 Prix de départÀ partir de 849 euros À partir de 1049 euros À partir de 1399 euros