Écrit par Ender Arrieta sur Netflix

Considérée comme l’une des meilleures séries américaines de tous les temps, Le bureau est créé par Greg Daniels et nous raconte la vie des employés du bureau de Scranton de la compagnie Dunder Mifflin où l’on rencontre de grands acteurs, dont un excellent et drôle Steve Carell dans une série mockumentaire qui ne cessera de nous faire rire et de profiter des folies de ces employés.

La série a duré 9 saisons entre 2005 et 2013. Elle a été diffusée à l’origine sur NBC aux États-Unis, cependant, vous pouvez désormais en profiter le catalogue Amazon Prime Video pour l’Espagne. Le bureau C’est une adaptation américanisée de la série originale britannique du même nom, mais si vous voulez connaître quelques alternatives, voici une liste qui, selon nous, pourrait vous divertir.

Communauté

C’est une série créée par Dan Harmon et se concentre sur Jeff Winger, un avocat sans scrupules dont le diplôme a été invalidé par la faculté de droit, il décide donc de retourner au collège et y forme un groupe d’étude avec ses nouveaux amis dans cette université Greendale, Colorado. Dans Communauté Nous trouverons de nombreuses références à la culture populaire, aux parodies cinématographiques et télévisuelles, entre autres sujets abordés dans ce groupe d’étude.

Année: 2009 Saisons: 6 Episodes: 110 Durée approximative: 25 minutes.

Famille moderne

C’est une série créée par Christopher Lloyd et Steven Levitan qui nous présente la vie de Jay Pritchett (Ed O’neill), Gloria (Sofia Vergara) et toute sa famille, dans laquelle nous verrons la relation de ces parents avec leurs enfants et petits-enfants dans un panorama très amusant de ce qui se passe avec eux chaque jour, en plus des affrontements générationnels générés par la différence d’âge et de perspectives chacun dans cette famille très unique.

Année: 2009 Saisons: 11 épisodes: 250 Durée approximative: 25 minutes.

L’amour moderne

Cette série est créée par John Carney est basé sur la colonne du même nom dans le Le New York Times où des histoires d’amour, pleines de joie, de tribulations, de situations inattendues, de rendez-vous inachevés et bien plus encore sont explorées dans une série de chapitres qui abordent chacune de ces histoires avec un casting qui comprend Anne Hathaway, Olivia Cook, Tina Fey, John Slattery, Andy Garcia, entre autres.

Année: 2019 Saisons: 1.Épisodes: 8.Durée approximative: 35 minutes.

C’est nous

C’est une série créée par Dan Fogelman qui suit la vie d’un groupe de personnes dans la même localité qui partagent de nombreux aspects de leur vie, y compris leurs anniversaires. Les personnages sont connectés à partir de l’histoire de leurs parents au début des années 80 et par flashback ou flashforward on peut comprendre la raison de ces connexions entre chacun d’eux.

Année: 2016 Saisons: 5 épisodes: 77 Durée approximative: 45 minutes.