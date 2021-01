4 émissions de télévision comme la merveilleuse Mme Maisel sur Amazon Prime Video

Nous vous proposons quelques alternatives à La merveilleuse Mme Maisel sur Amazon Prime Video

La merveilleuse Mme Maisel, la merveilleuse Mme Maisel en Espagne, a été l’une des surprises du catalogue Amazon Prime Video, inconnue de nombreux clients Prime du géant du shopping. Dans Amazon Prime Video, nous pouvons trouver de véritables bijoux de série et La merveilleuse Mme Maisel grâce à un décor et une intrigue spectaculaires, qui raconte la vie de Midge Maisel, une femme au foyer qui décide de se consacrer à l’humour en raison d’un tournant dans les événements de sa vie.

Cette série, l’œuvre d’Amy-Sherman-Palladino (Gilmore Girls), est l’une de celles que nous devons voir oui ou oui si nous avons Amazon Prime Video avec d’autres grandes séries que nous vous recommanderons dans les mois à venir. Le fait est que si vous recherchez des séries avec un air comme La merveilleuse Mme Maisel, vous avez ici 4 séries similaires à The Marvelous Mrs Maisel d’Amazon Prime Video.

Sac à puces

Si nous recherchons une série humoristique différente, quelque chose comme ce que propose La merveilleuse Mme Maisel, Sac à puces c’est peut-être l’une des meilleures alternatives possibles. Cette série, exclusive à Amazon Prime Video et que nous pouvons trouver sur ce service en Espagne, est une fenêtre amusante et émotionnelle dans l’esprit d’une femme ironique, sexuelle, en colère et remplie de douleur alors qu’elle se jette sur la vie moderne de Londres.

L’auteur spécialisée dans les pièces de théâtre Phoebe Waller-Bridge écrit et donne vie à Flebag, une femme sans filtre qui tente de se remettre, rejetant celui qui veut l’aider et entretenant sa bravade.

Année: 2016 Saisons: 2.Épisodes: 12.Durée approximative: 30 minutes.

Révolte des bonnes filles

La rébellion des bonnes filles C’était l’une des premières séries développées par Amazon exclusivement pour sa plate-forme et elle nous ramène également à une époque d’après-guerre aux États-Unis, en particulier en 1969. Dans cette série, on nous raconte comment une poignée de femmes se sont rebellées contre les stéréotypes qui ils étaient tenus à l’écart des rédactions de différents domaines de l’industrie du journalisme.

The Good Girls Rebellion raconte l’histoire des enquêteurs de News of the Week, qui demandent à être traités équitablement. Sa revendication révolutionnaire provoque des changements drastiques dans leurs mariages, leurs carrières, leurs vies sexuelles, leurs amours et leurs amitiés.

Année: 2016 Saisons: 1.Épisodes: 10.Durée approximative: 45 minutes.

Télécharger

Après avoir traversé la comédie de l’après-guerre, il est temps de faire un petit voyage dans le futur avec Télécharger, une série qui a déjà de bonnes références, car elle est créée par Greg Daniels, lauréat d’un Emmy (The Office, Parks & Rec). Cette comédie de science-fiction tourne autour de la prémisse que dans le futur, les gens «téléchargent» leur conscience dans une vie numérique post-mortem. Le séduisant Nathan se décharge dans une «station» virtuelle et rencontre Nora, une jeune femme qui commence comme son «ange» du service client et finit par l’amener à trouver l’amitié, l’amour et la détermination.

Année: 2020 Saisons: 1.Épisodes: 10.Durée approximative: 30 minutes.

La fin de la comédie

La fin de la comédie C’est une série atypique, tout comme son protagoniste et l’un des créateurs, Ignatius Farray. Le comédien, connu pour son passé comme «El loco de las coles» et actuellement collaborateur de La Vida Moderna et La Resistencia, a lancé un projet où il a raconté des événements de sa vie dans quelque chose comme une fausse docu-réalité.

La fin de la comédie sert à comprendre un peu plus l’humour de l’une des figures humoristiques les plus spéciales et les plus étranges que notre pays nous ait données, ainsi qu’à profiter d’une série valorisée dans le monde entier, même nominée pour un Emmy Award, le on peut enfin retrouver l’intégralité d’Amazon Prime Video Espagne.

Année: 2014 Saisons: 2.Épisodes: 12.Durée approximative: 25 minutes.