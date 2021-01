Écrit par Carlos Rubio Mazas sur Android

Le smartphone est bien plus qu’un simple téléphone mobile. C’est notre outil de loisirs et d’affaires le plus important, où nous conservons de nombreuses informations. De plus, nous ne pouvons pas oublier que ces types d’appareils ne sont pas du tout bon marché, il est donc vraiment nécessaire de prendre soin et de chouchouter ces gadgets.

Désormais, de nombreux utilisateurs achètent des coques, des protecteurs d’écran, évitent les endroits avec beaucoup de chaleur … mais ils oublient les aspects essentiels pour le bon entretien d’un produit technologique comme un smartphone. Pour cela très Nous vous laissons les quatre erreurs les plus courantes que nous commettons et qui mettent gravement en danger la «santé» de notre terminal.

Utiliser des applications de maintenance

Un fléau. Ainsi, nous pouvons définir les applications qui promettent d’optimiser notre smartphone tout en le protégeant et en libérant de la RAM et de la mémoire de stockage. La seule chose certaine est que ces outils ne font rien de ce qu’ils promettent bien au contraire, beaucoup d’entre eux ont été accusés d’installer des logiciels malveillants ou des logiciels publicitaires. Vous vous souvenez de Clean Master et Cheetah Mobile?

** Notre recommandation est que vous n’installez en aucun cas une application de ce style. Android est un système d’exploitation suffisamment mature et «intelligent» pour savoir s’optimiser et ne nécessite pas d’aide supplémentaire. La seule chose que nous réalisons en installant ces outils est de mettre en danger notre mobile et surtout, de remplir la mémoire de stockage inutilement.

Utilisation d’accessoires de mauvaise qualité et de contrefaçons

Il est curieux que cela ne nous dérange pas d’acheter un téléphone à 1000 euros, mais que nous achetions à notre tour des accessoires de mauvaise qualité ou même de faux. Utilisez des accessoires bon marché et de mauvaise qualité, en particulier des chargeurs mobiles, peut nuire à la santé de notre appareil mobile.

C’est pourquoi certaines marques comme Xiaomi y mettent beaucoup l’accent. N’utilisez jamais de faux accessoires ou chargeurs ou qui ne sont pas de qualité. Mieux vaut toujours opter pour des produits officiels ou, à défaut, les acheter auprès de marques connues et réputées.

Télécharger des applications à partir de sources inconnues ou de qualité douteuse

Bien que nous recommandons toujours de télécharger des applications à partir de sites de confiance tels que le Play Store, malheureusement, même la boutique officielle de Google n’est pas épargnée par les applications malveillantes. Pour cette raison et en plus de suivre les conseils ci-dessus de ne télécharger aucun outil d’optimisation, téléchargez toujours des applications de développeurs de confiance.

Pour cela, il est toujours conseillé de perdre quelques minutes et de lire la description, les commentaires des autres utilisateurs – parfois ils disent des choses intéressantes – et surtout jetez un œil aux permissions requises par l’application. Une application de lampe de poche qui nécessite l’accès à nos contacts? Pour que?

Mettez à jour votre smartphone … toujours!

Avoir un smartphone bien mis à jour est beaucoup plus important que de mettre la meilleure coque ou protection d’écran sur le marché.. Android est constamment mis à jour, corrige les erreurs et vulnérabilités et en ce qui concerne les applications que nous avons installées, il est toujours conseillé de les avoir dans la dernière version pour la même raison.

C’est pourquoi nous conseillons toujours, même si c’est pour dépenser un peu plus d’argent, pariez sur les téléphones et les marques dont nous savons qu’ils mettront à jour le terminal même si c’est au moins deux ans. Avoir un smartphone dans les anciennes versions d’Android ou dont nous savons qu’il ne recevra jamais un misérable correctif de sécurité est l’une des pires choses que nous puissions faire pour protéger notre sécurité et notre vie privée.