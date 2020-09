Les PME représentent plus de 90% de toutes les entreprises dans le monde

Au Mexique, il y a plus de 4,1 millions de ce type d’entreprise, selon Inegi

Le commerce électronique est essentiel pour que tous les types d’entreprises puissent dynamiser leurs activités

Au niveau des entreprises, les petites et moyennes entreprises ou PME ont davantage souffert de la situation économique difficile que connaît le monde, situation qui n’a pas encore été surmontée même avec la soi-disant «nouvelle normalité».

Prendre soin de ce secteur est extrêmement important, car nous parlons de ce type d’entités commerciales représentant plus de 90% de toutes les entreprises, et parmi toutes celles qui génèrent entre 60 et 70% de l’emploi, ainsi que 50% du PIB mondial, selon les données obtenues par le Conseil international des petites entreprises.

En ce sens, il convient de mentionner certaines données qui peuvent être d’une grande aide pour que les PME puissent dynamiser leurs activités. Voici quatre très importants:

Capitalisation

C’est un facteur déterminant pour garantir la liquidité de toute entreprise. Cependant, 9 entreprises sur 10 au Mexique ne sont pas intéressées à s’endetter avec un prêt (ceci malgré le fait que les taux sont très bas), selon l’étude « La numérisation des PME en temps de contingence » dirigée par CONTPAQi. Cependant, les PME cherchent à capitaliser pour faire face à leur crise financière. En ce sens, le rapport souligne que 42% des entreprises du panier ont déclaré qu’elles le feraient grâce à leurs propres économies; pendant ce temps, 39 pour cent le feront pour la vente et la collecte de leurs clients; tandis que 18 pour cent grâce à un prêt avec intérêts.

Clé numérique

Il n’est pas nouveau de souligner que le commerce électronique est essentiel pour que chaque entreprise résiste à la crise et puisse dynamiser son activité. À cet égard, il suffit de rappeler les données de Statista, qui indiquent qu’en 2017, le pourcentage d’acheteurs numériques au Mexique était inférieur à 30%, mais cette année, il sera supérieur à 39% et en 2024, il devrait atteindre 55%. cent. Cela peut être encore plus accéléré si l’on considère que, selon Francisco Rodríguez, directeur de la croissance (CGO) chez albo, le commerce électronique, le marketing numérique et les réseaux sociaux sont les canaux d’achat de choix.

Profitez des grandes plateformes

En parlant du monde numérique, les PME peuvent profiter du fait que des entreprises comme Amazon et Facebook parient sur ce secteur. En ce sens, rappelons que le réseau social a annoncé début août qu’il accordera un soutien économique de 36 millions de pesos à 815 entreprises de ce secteur qui ont été touchées par la pandémie de coronavirus. De son côté, le géant de Seattle a proposé une formation gratuite aux petites entreprises mexicaines dans le but d’ajouter plus de magasins à sa plateforme.

Perspectives ouvertes

Les deux plates-formes mentionnées ont la confiance et la reconnaissance dans le monde numérique, mais elles ne sont pas les seules. En fait, Alibaba cherche à se positionner comme un accélérateur de PME au Mexique à travers Atomic 88. «Nous avons maintenant commencé avec deux villages numériques à Guanajuato, mais nous espérons faire grandir ce projet et nous avons des projets avec des villages numériques à Sonora, Jalisco, Chiapas à l’horizon. et Quintana Roo », a déclaré Andrés Díaz Bedolla, partenaire stratégique pour le commerce électronique mondial du Grupo Alibaba, récemment cité par Forbes. En ce sens, la plateforme de commerce électronique chinoise peut devenir une alternative pour les PME pour vendre leurs produits en ligne et accélérer leurs ventes.